Der GAK hat in der ADMIRAL 2. Liga nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge zurück auf die Siegerstraße gefunden: Die Rotjacken feierten auswärts einen 2:1-Sieg gegen den FC Dornbirn. Gantschnig (5.) und Sangare (68.) erzielten die Treffer für die Grazer. Sebastian Santin verkürzte in der 80. Minute auf 1:2. Der GAK bleibt in der Tabelle auf Rang acht. Dornbirn ist nach wie vor Tabellenvorletzter.

GAK erwischt Traumstart - Meierhofer pariert Elfmeter

Die Gäste aus Graz erwischten einen Start nach Maß: Gerald Nutz brachte einen Freistoß aus dem Halbfeld hoch in den Strafraum, wo Marco Gantschnig aus fünf Metern freistehend zum Kopfball kam und diesen sicher verwandelte - 0:1 (5.). Kurz darauf kam Peham halbrechts im Strafraum zum Schuss, traf aber nur die Stange (13.).

Nach einem Foul an Domig gab es Strafstoß für die Hausherren: Anes Omerovic trat an, scheiterte aber an GAK-Keeper Meierhofer (21.). Vier Minuten später konnte sich der Schlussmann der Rotjacken bei einem Schuss von Favali auszeichnen (25.). Auf der anderen Seite konnte Dornbirn-Keeper Lang einen Schuss von Dos Santos entschärfen (45.).

Sangare erhöht, Anschlusstreffer von Santin kommt zu spät

Die erste Chance nach dem Seitenwechsel fand Mamadou Sangare vor: Der Malier brachte sich mit einer "Zidane-Drehung" in Schussposition, scheiterte aber an Lang, der stark reagierte (48.). Zwei Minuten später war Katnik nach einem Steilpass auf und davon, doch Meierhofer passte auf und entschärfte den Versuch mit einer herrlichen Fußabwehr (50.).

In der 68. Minute erhöhten die Rotjacken auf 0:2. Gabbichler setzte sich auf der linken Seite durch und spielte in den Rückraum auf Sangare, der aus 14 Metern abzog und das Spielgerät ins kurze Eck schoss. Sebastian Santin verkürzte in der 80. Minute zwar auf 1:2, doch danach konnten die Dornbirner nicht mehr nachlegen und mussten sich mit der Niederlage abfinden.

2. Liga, 13. Runde

FC Dornbirn - GAK 1902 1:2 (0:1)

Stadion Birkenwiese, Dornbirn; SR Fluch

Live-Ticker FC Dornbirn - GAK 1902

Tore: Santin (80.) bzw. Gantschnig (5.), Sangare (68.)

Startelf Dornbirn: Lang; Joppi, Prirsch, Anderson, Favali, Wächter, Omerovic, Santin, Lauf, Kircher, Domig

Startelf GAK: Meierhofer; Huber, Palla, Gantschnig, Weberbauer, Rusek, Nutz, Sangare, Perchtold, Dos Santos, Peham

Gelbe Karten: Keine bzw. Rosenberger, Sangare

von Daniel Ringsmuth/Ligaportal; Foto: GEPA/ADMIRAL