Der SKN St. Pölten empfing zum Finale der 13. Runde in der Admiral 2. Liga den SC Austria Lustenau. Beide Teams mussten in der letzten Runde eine Niederlage einstecken, die Tabellensituation sprach dennoch im Vorhinein klar für die Gäste. 17 Punkte trennten die beiden Kontrahenten vor dieser Begegnung, nach dem Spiel hat sich die Situation nicht geändert. Die beiden Mannschaften teilten sich die Punkte und trennten sich mit 1:1.

Domenik Schierl hielt einen Elfmeter

Die Partie startete gleich mit Chancen am laufenden Band - zuerst vergaben zweimal die Hausherren (Bernd Gschweidl und Karim Konte) und danach einmal Pius Grabher auf Seiten der Lustenauer. In der 18. Minute ließ Leo Mätzler den St. Pöltener Ulysses Lianez jr. auflaufen - Schiedsrichter Arnes Talic zeigte sofort auf den Elfmeterpunkt. Der Gefoulte trat selbst zum Strafstoß an - Domenik Schierl erriet die Ecke und hielt den Strafstoß. Die Partie lief jetzt munter weiter - mit vielen Möglichkeiten hüben und drüben - ins Tor traf aber keine der beiden Mannschaften. So endete die erste Hälfte mit einem 0:0 Unentschieden.

Die Partie stand bis zum Schluss auf Messers Schneide

Nach dem Wiederbeginn fanden die Niederösterreicher den besseren Start - Kresimir Kovacevic verwertete in Minute 55 zum 1:0. Für die Vorlage zeigte sich Julian Keiblinger verantwortlich. Jetzt wollten die Gästen mehr, drängten auf den Ausgleich - Muhammed-Cham Saracevic und Haris Tabakovic brachten den Ball aber nicht im Tor unter. Der ansonsten sehr torgefährliche Stürmer hatte heute scheinbar sein Visier nicht richtig eingestellt - scheiterte auch kurz vor Schluß am eigenen Unvermögen. In Minute 86 musste der Unparteiische abermals Elfmeter pfeifen, diesmal aber für die Gäste. Tabakovic legte sich den Ball zurecht und er traf zum 1:1 Ausgleich. In den Schlußminuten wurde es noch richtig hektisch - zuerst übersah der Schiedsrichter ein klares Elferfoul an Tabakovic und dann aberkannte er noch einen Treffer für die Gäste. So teilten sich die beiden Kontrahenten am Ende die Punkte.

SKN ST. PÖLTEN - SC AUSTRIA LUSTENAU 1:1 (0:0)

Torfolge: 1:0 (55. Kovacevic), 1:1 (90. Tabakovic)

NV-Arena; St. Pölten; Talic - Riedel - Reichholf 2

Liveticker SKN St. Pölten - SC Austria Lustenau

Aufstellungen:

SKN St. Pölten: Lino Björn Kasten - Christian Ramsebner (K), Michael Lang - Abdoul Karim Conte, George Davies, David Riegler, Daniel Schütz, Julian Keiblinger - Bernd Gschweidl, Ulysses Llanez jr., Din Barlov

Austria Lustenau: Domenik Schierl - Jean Hugonet, Hakim Guenouche, Leo Mätzler, Matthias Maak (K) - Brandon Baiye, Muhammed Cham Saracevic, Pius Grabher - Bryan Silva Teixeira, Michael Cheukoua, Haris Tabakovic

von René Dretnik

Foto: GEPA/ADMIRAL