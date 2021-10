In der Admiral 2. Liga empfing in der 13. Runde der FC Liefering den SK Vorwärts Steyr. Ein schwere Aufgabe stand für den Tabellenletzten aus Oberösterreich bevor, die Elf von Coach Daniel Madlehner konnte in der laufenden Saison erst einmal gewinnen - auf der Gegenseite hatten die jungen Bullen in den bisherigen Spielen nur ein einziges Mal verloren. Doch der Underdog überraschte den Favoriten - bis zur 95. Minute sah alles nach einem Sieg für Steyr aus - dann fiel erst der Ausgleich.

René Aufhauser war trotz allem mit dem Auftritt seiner Mannen zufrieden.

Liefering tat sich schon in der ersten Hälfte sehr schwer

Die Hausherren war von Beginn an sofort hellwach - bereits nach sieben Minuten verzeichnete Elias Havel eine tolle Möglichkeit - er brachte den Ball aber nicht im Tor unter. Der Mittelstürmer hatte scheinbar sein Visier nicht richtig eingestellt, auch in der 23. Minute scheiterte er bei einer tollen Chance. Die jungen Bullen drückten dem Spiel zwar ihren Stempel auf, waren allerdings offensiv nicht so souverän wie sonst. Die Gäste standen sehr tief und verteidigten hinten sehr gut und ließen den Hausherren wenig Platz. Kurz vor dem Halbzeitpfiff wurde es dann noch gefährlich im Strafraum der Gäste - nach einer Flanke von links stand Havel alleine vor dem Torhüter - sein Kopfball ging aber drüber - so ging es mit dem 0:0 in die Pause. Nach zehn Minuten Einbahnstraßenfußball in Richtung der Gefahrenzone der Gäste, zeigte das Tabellenschlusslicht den Salzburgern in der 53. Minute wie es geht.

Christoph Freitag sah in der 72. Minute die Gelb-Rote Karte

Ikenna Ezeala übergab die Kugel an Oliver Filip und er traf zur völligen Überraschung aller Anwesenden zur 0:1 Führung für den SK Vorwärts Steyr. Liefering stand jetzt sichtlich unter Schock und es wurde jetzt immer schwerer für die Heimischen nach vorne Impulse zu setzten. In der 72. Minute bedachte Schiedsrichter Daniel Pfister den Vorwärts-Spieler Christoph Freitag nach einem mit der Ampelkarte - Steyr war ab sofort mit einem Mann weniger vertreten. Liefering schaltete jetzt einen Gang rauf und drückte die Gäste in die eigene Hälfte - Nene Dorgeles und Justin Omoregie hatten den Ausgleich in der 80. vor den Beinen - ihre Schüsse landeten aber im Toraus. Bis zur 95. Minute roch alles nach einer Überraschung - doch dann machte Benjamin Bockle mit der letzten Ballberührung in dieser Begegnung den Ausgleichstreffer. Nach einem Eckball stand er ganz alleine auf der zweiten Stange und legte den Ball elegant über die Linie und rettete so seinem Team noch einen Punkt

Stimme zum Spiel:

René Aufhauser, Trainer Liefering:

"Der Gegner war heute stark, wir haben dagegen gehalten und bis zum Schluß an den Sieg geglaubt. Der Punkt war dann dennoch glücklich."

FC LIEFERING - SK VORWÄRTS STEYR 1:1 (0:0)

Torfolge: 0:1 (53. Filip), 1:1 (95. Bockle)

Red Bull Arena; Pfister - Rothmann - Gschliesser

Liveticker FC Liefering gegen SK Vorwärts Steyr

Aufstellungen:

FC Liefering: Jonas Krumrey, Benjamin Böckle (K), Bryan Ikemefuna Okoh, Elias Havel, Amankwah Forson, Dorgeles Nene, Tolgahan Sahin, Benjamin Atiabou, Samson Okikiola Tijani, Justin Omoregie, Samson Baidoo

Vorwärts Steyr: Thomas Turner - Alem Pasic, Paul Sahanek, Alberto Prada-Vega (K), Gerhard Mena Dombaxi, Ikenna Malcolm Ezeala - Christoph Freitag, Kevin Brandstätter, Michael Martin - Chukwubuikem Ikwuemesi, Oliver Filip

von René Dretnik

Foto: FC Liefering via Getty Images