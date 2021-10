Anläßlich der 13. Runde in der Admiral 2. Liga war der FC Wacker Innsbruck beim SV Horn zu Gast. Nach den zwei Pleiten in den vergangenen Runden hatten sich die Gastgeber für dieses Spiel viel vorgenommen. Die Tiroler waren aber keinesfalls zu unterschätzen - sie holten zuletzt sechs Punkte aus zwei Partien. Wacker Innsbruck und setzte seinen Erfolgslauf fort und siegte durch zwei Brasilianer-Tore mit 2:0.

Beide Teams vergaben eine Vielzahl an Möglichkeiten

Beide Mannschaften fanden sofort ins Spiel und kamen gleich in den Anfangsphasen zu guten Chancen - Denizcan Cosgun und Marco Siverio Toro scheiterten bei den Hausherren - Florian Kopp und Atsushi Zaizen bei den Gästen. In der 21. Minute zeigte Ronivaldo seinen Mitspielern wie es richtig gemacht wird - er staubte aus kurzer Distanz ab und korrigierte den Spielstand auf 0:1. Der SV Horn ließ sich aber vom Rückstand nicht beirren und versuchte jetzt immer öfter Akzente in der Offensive zu setzen - die beste Möglichkeit in dieser Phase hatte Toro - er schoß aus kurzer Distanz daneben. Exakt nach 45 Minuten beendete der Unparteiische den ersten Durchgang - Innsbruck ging mit dem knappen Vorsprung in die Pause.

Joao Luiz erzielte sein Premierentor in der 2. Liga

Unmittelbar nach dem Wiederanpfiff (48.) hatte Marco Holz das 0:2 vor den Beinen - der Innsbrucker scheiterte aber am eigenen Unvermögen. Mit der Chancenverwertung hatten beide Mannschaften ihre Probleme - Pascal Macher ließ seine Möglichkeit zum Ausgleich ungenützt (55.) und Cosgun und Siverio (61. und 62.) waren ebenfalls nicht in der Lage, den Ball im Tor unterzubringen. Das Tor war in der zweiten Hälfte wie vernagelt - Rami Tekir zauberte mit dem ersten Ballkontakt nach seiner Einwechslung die Horner Abwehr aus - sein Schuss ging aber daneben. Besser machte es Joao Luiz in der 83. Minute - nach einer schönen Vorlage von Tekir versenkte er die Kugel in den Maschen und sorgte für den 0:2 Endstand.

Stimme zum Spiel:

Masaki Morass, Trainer Wacker Innsbruck:

"Es war das erwartete schwierige Match, nicht nur wegen des Auswärtsspiels, sondern weil der SV Horn eine sehr unangenehme Mannschaft ist. Das haben wir aber gewusst. Der Gegner hat sehr gut gespielt. Wir haben die Tore gemacht und schlussendlich gewonnen. Gott sei Dank haben wir die drei Punkte mitnehmen können und so wird unsere Heimreise nach Innsbruck viel angenehmer."

SV HORN - FC WACKER INNSBRUCK 0:2 (0:1)

Torfolge: 0:1 (21. Ronivaldo), 0:2 (83. Luiz)

Sparkasse Horn-Arena; Sadikovski - Kolbitsch - Bauernfeind

Aufstellungen:

Horn SV: Fabian Ehmann - Julian Klar, Frank Sturing, Samuel Biek, Paul Gobara, Jürgen Bauer - Sergio Marakis, Pascal Macher, Andree Neumayer (K) - Marco Siverio Toro, Denizcan Cosgun



Wacker Innsbruck: Marco Knaller - Darijo Grujcic, Alexander Joppich, Florian Kopp - Florian Jamnig (K), Marco Holz, Okan Aydin, Raphael Galle, Clemens Hubmann - Ronivaldo Bernardo Sales, Atsushi Zaizen

by René Dretnik

Foto: GEPA/ADMIRAL