Der SV Licht-Loidl Lafnitz empfing am Freitagabend in der ADMIRAL 2. Liga den SK Rapid II. Nachdem die Rapidler bereits in den Anfangsminuten in Führung gehen konnte, wurden die Steirer ihrer Favoritenrolle gerecht und tüteten einen 4:2-Heimsieg ein. Die Semlic-Elf konnte bereits den dritten Sieg in Serie einfahren.

Hütteldorfer Führung hält nicht lange

Die Partie startete ohne lange Anlaufzeit - und die Außenseiter gingen in Führung. Rapids Nicholas Wunsch brachte den Ball von der linken Seite in den Strafraum, Bernhard Zimmermann fackelte nicht lange und versenkte den Ball im langen Eck (9.). Und Rapid II hatte weiter viel Zug zum gegnerischen Tor. Erneut wurde Zimmermann gefährlich, dessen Kopfball wurde erst von der Torlinie geklärt. Anschließend hatte Benjamin Kanuric die Nachschuss-Möglichkeit - Lafnitz-Goalie Elias Scherf (es war sein erster Einsatz in der 2. Liga) verhinderte aber den zweiten Gegentreffer (13.). Anschließend drehten die Lafnitzer aber auf. Erst glich Philipp Siegl in der 16. Minute zum 1:1 aus, vier Minuten später erzielten die Hausherren die Führung. Meister bediente Marco Fuchshofer, der Ex-Hütteldorfer erzielte das 2:1 (20.). Noch vor der Pause machte Christian Lichtenberger dann den Deckel vorzeitig drauf: Nach einer Seitenverlagerung spielte Daniel Gremsl den Ball vor's Tor, Lichtenberger erzielte den 3:1-Pausenstand (42.).

Alles im Griff

Das Spielgeschehen präsentierte sich in Hälfte zwei dann etwas weniger spektakulär. Lafnitz hatte das Spiel weitgehend unter Kontrolle, Rapid II konnte nicht mehr herankommen. Der 3:2-Anschlusstreffer durch Nicholas Binder kam zu spät (90./+1), zumal der eingewechselte Philipp Wendler quasi im Gegenzug per Kopf noch den 4:2-Endstand herstellte.

Durch den "Dreier" gegen die Jungrapidler fährt die Elf von Philipp Semlic bereits den dritten Liga-Sieg in Folge ein und steht - zumindest vorübergehend - auf dem dritten Tabellenrang. Die Rapidler stehen mit 13 Punkten weiterhin im Tabellenmittelfeld.

ADMIRAL 2. Liga, 12. Runde

SV Licht-Loidl Lafnitz - SK Rapid II 4:2 (3:1)

Fußballarena Lafnitz; 400 Zuschauer; SR Jäger

Tore: 9. 0:1 Bernhard Zimmermann, 16. 1:1 Philipp Siegl, 20. 2:1 Marco Fuchshofer, 42. 3:1 Christian Lichtenberger, 90./+1 3:2 Nicholas Binder, 90./+2 Philipp Wendler

Startelf Lafnitz: Scherf - Umjenovic, Scheucher, Meister, Gremsl, Grasser, Sittsam, Prohart, Siegl, Lichtenberger, Fuchshofer

Startelf Rapid II: Unger - Eggenfellner, Savic, Bosnjak, Zimmermann, Wunsch, Strunz, Kanuric, Fallmann, Querfeld, Velimirovic

Geschrieben von Fabian Beer/Foto: GEPA/ADMIRAL