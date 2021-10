Am Samstagnachmittag kam es in der 2. Liga zum Duell zwischen den Young Violets und dem Kapfenberger SV. Ein echter Favorit war nicht auszumachen, am Ende konnten sich die Obersteirer aber mit 3:1 durchsetzen. Dabei gingen die Wiener in Führung und Kapfenberg musste das Spiel drehen.

KSV dreht Spiel

Schon in der ersten Minute kommen die Gastgeber gefährlich vor das Tor: Niels Hahn verfehlt das Tor und vergibt diese gute Chance. Tristan Haamond macht es in der zehnten Minute besser und versenkt den Ball im gegnerischen Tor zum 1:0. Mit der Führung im Rücken wollen die Wiener nachlegen, woraus aber nichts wird, denn auch Kapfenberg kommt besser ins Spiel. Dardan Shabanhaxhaj schießt in dieser Phase daneben. Dann ist es aber so weit: Shabanhaxhaj bleibt vor dem Kasten eiskalt und bringt in der 23. Minute seine Mitspieler mit diesem Tor zum Jubeln, neuer Spielstand 1:1. Damit ist wieder alles offen und die Kapfenberger bleiben am Drücker. Christoph Pichorner zeigt nach 28 Minuten keine Nerven und stellt auf 2:1 - damit haben die Gäste das Spiel gedreht. Die Gäste wollen nachlegen - Shabanhaxhaj versucht es aus der Distanz, doch sein Schuss geht vorbei. Das ist es dann für die erste Halbzeit. Nach etwas mehr als 45 Minuten schickt der Schiri die beiden Teams in die Pause.

Entscheidung fällt

Die zweite Halbzeit beginnt mit stärkeren Violets, die es noch einmal wissen wollen. Sie kommen auch gleich zu zwei Möglichkeiten, können die Chancen aber nicht nutzen. Der KSV macht es besser - nach 53 Minuten bleibt der Tormann nur zweiter Sieger und Dardan Shabanhaxhaj trifft zum 3:1. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Beide Trainer versuchen dann mit Einwechslungen neuen Schwung in die Partie zu bringen. Daraus wird aber nichts, auch wenn die Wiener in der letzten halben Stunde alles nach vorne werfen und riskieren. Es bleibt beim 3:1-Sieg der Gäste, die die drei Punkte letztlich souverän nachhause spielen.

Foto: Richard Purgstaller