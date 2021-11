Am Freitagabend kam es in der 2. Liga zum Duell zwischen dem Kapfenberger SV und den FC Juniors OÖ. Die Gastgeber gingen als Favorit ins Spiel, konnten dieser Rolle aber nicht gerecht werden. Das Spiel endete mit einem schmeichelhaften 1:1-Remis, denn die Kapfenberger konnten erst in der Nachspielzeit ausgleichen.

Führung für die Gäste

Die beiden Teams starten offensiv ins Spiel und spielen munter nach vorne. Nach nur acht Minuten sucht Dominik Weixelbraun (FC Juniors OÖ) den Abschluss, kann aber den Torhüter nicht bezwingen. Chance in Minute 12, doch Levan Eloshvili (KSV 1919) vergibt und der Spielstand bleibt unverändert. Danach wieder Alarm im Juniors-Strafraum, doch Dardan Shabanhaxhaj bringt den Ball nicht im Tor unter. In der 22. Minute eine Möglichkeit für FC Juniors OÖ, Dominik Weixelbraun schießt jedoch daneben. Dann ist es so weit - Michlmayr versenkt das runde Leder im Eckigen - neuer Spielstand nach 28 Minuten: 0:1. Kapfenberg will gleich antworten, doch Shabanhaxhaj gelingt es nicht, seine Mitspieler jubeln zu lassen. Dann geht es in die Kabinen.

Kapfenberg riskiert

In der zweiten Halbzeit startet Kapfenberg besser und will Gas geben. In Minute 59 vergibt Kapfenbergs Mario Grgic und der Spielstand bleibt unverändert. Im Gegenstoß die Oberösterreicher: Mirsad Sulejmanovic verfehlt das Tor und vergibt diese gute Chance. Kurz darauf ist es Marco Alessandro Sulzner, der gefährlich vor dem gegnerischen Strafraum auftaucht, doch wieder kein Tor. Dann wirf Kapfenberg immer offensiver und riskiert. Paul Komolafe sucht den Abschluss, aber trifft das Tor nicht. Das Risiko der Kapfenberger eröffnet Räume für die Juniors. Florian Aigner mit der Chance, aber das Runde will nicht in den Kasten. Dann versuchen es die Kapfenberger neuerlich mit Einwechslungen, um neuen Schwung ins Spiel zu bringen. Zwar finden beide Teams in der Schlussphase (bei Kapfenberg Pichorner, bei den Juniors Michlmayer) noch Halbchancen vor und vor allem die Gastgeber werfen alles nach vorne, doch es bleibt dabei. Vorerst, denn in der Nachspielzeit wird Kapfenberg belohnt - auch wenn etwas Glück dabei ist, versenken die Gastgeber das Leder im Kasten und sorgen gleichzeitig für den 1:1-Endstand.

