Zum Freitag-Abend-Spiel in der Admiral 2. Liga empfing der GAK 1902 den SKU Ertl Glas Amstetten in der Merkur-Arena in Graz. Nach einer anfänglichen Sturm und Drangphase der Hausherren gelang es den Gästen mit drei Möglichkeiten drei Tore zu erzielen und die Partie am Ende mit 3:0 zu gewinnen.

Doppelter Jubel: David Feiertag markierte einen Doppelpack

Die erste Torchance für Amstetten führte zum Tor

Der GAK versuchte gleich vom Start weg viel Druck auf den Gegner auszuüben und kam in der Anfangsphase auch zu einigen tollen Chancen. David Peham und Pedro dos Santos brachten das Runde aber nicht im Eckigen unter. Nach 30 Minuten waren die Gäste das erstemal gefährlich - der Schuss von Philipp Schellnegger landete über den Wolken. Mit der zweiten Möglichkeit schlugen die Niederösterreich dann aber zu - Dino Kovacevic übergab den Ball an Stefan Feiertag und der Stürmer versenkte die Kugel zum 0:1 im Gehäuse. Zwei strittige Elfmeter wurden für den GAK nicht gegeben und kurz vor dem Pausenpfiff scheiterte Mamadou Sangare - so ging es mit dem 0:1 in die Kabinen.

Pechvogel David Peham traf ins eigene Tor

Nach dem Wiederbeginn übernahmen die Gäste langsam aber sicher das Kommando. In der 55. Minute dribbelte Thomas Mayer die Abwehr der Rotjacken aus, lupfte den Ball auf Feiertag - mit seinem Volley ins lange Eck sorgte er für seinen zweiten Tagestreffer und erhöhte auf 0:2 für die Gäste. Mit dem Zweitore-Vorsprung im Gepäck machten die Amstettner jetzt hinten dicht - und der GAK tat sich immer schwerer. Zusätzlich war Fortuna den Grazern auch nicht hold - David Peham köpfte einen Ball in der 69. Minute ins eigene Tor und verhalf so seinem Ex-Klub zur 0:3 Führung. Die Hausherren waren nunmehr sichtlich geschockt - der Ball war ab sofort fast ausschließlich in den Reihen der Amstettner vorzufinden. Die Niederösterreicher ließen sich folglich die Butter nicht mehr vom Brot nehmen und siegten am Ende mit 3:0. Ein historischer Sieg für die Niederösterreicher - bis dato hatten die Grazer nämlich noch kein Bewerbsspiel gegen Amstetten verloren.

GAK 1902 - SKU ERTL GLAS AMSTETTEN 0:3 (0:1)

Torfolge: 0:1 (37. Feiertag), 0:2 (55. Feiertag), 0:3 (69. Peham ET)

Merkur-Arena; Graz; Ristostkov - Trampusch - Tekeli

Liveticker GAK 1902 - SKU Amstetten

Stimmen zum Spiel:

Marco Perchthold, Kapitän GAK:

"Wie der Gegner das Spiel heute gewinnen hat können, das ist symptomatisch für unsere bisherige Saison. Wir haben zu Beginn super gespielt, tolle Chancen gehabt und machen das Tor nicht. Der Gegner macht aus drei Halbchancen drei Tore!"

Ralph Spirk, Trainer GAK:

"Wir haben nach dem 1:0 brav weitergespielt, waren mit unserer Raute in den Zonen präsent. Leider hat das letzte Quäntchen gefehlt, Amstetten war eiskalt - das hat den Unterschied ausgemacht. Wir haben gut gespielt, das Ergebnis ist eindeutig zu hoch ausgefallen. Nächste Woche heißt es: Neues Spiel - neues Glück!"

Stefan Feiertag, Doppeltorschütze Amstetten:

"Wir haben eine gute Mannschaft mit einer super Qualität. SIcher haben wir einen Lauf, aber wir stehen nicht umsonst so weit vorne in der Tabelle. Das Werkl rennt - es passt hinten, es passt vorne - jeder rennt für jeden. Die Ergebnisse sprechen für uns!"

Gerhard Obermüller, Co-Trainer Amstetten:

"Wir sind heute vorallem in der Defensive kompakt aufgetreten. Die Mannschaft hat die taktischen Vorgaben hervorragend umgesetzt. Ein großer Dank gebührt unserem Chefcoach Jochen Fallmann, beachtlich was er aus den Burschen herausgeholt hat! Die Reise ist noch nicht aus, wir sind noch in der Entwicklung."

Aufstellungen:

GAK 1902: Jakob Meierhofer - Michael Huber, Stephan Palla, Marco Sebastian Gantschnig, Josef Weberbauer - Markus Rusek, Gerald Nutz, Mamadou Sangare, Marco Perchtold (K) - Pedro Felipe Dos Santos Santana, David Peham

Amstetten SKU: Dennis Verwüster - Can Kurt, Sebastian Dirnberger, Marco Stark - Arne Ammerer (K), Roman Alin, Philipp Schellnegger, Peter Tschernegg, Dino Kovacec - Stefan Feiertag, Thomas Wilfried Mayer

von René Dretnik

Fotos: GEPAADMIRAL