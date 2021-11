Der FAC Wien und der SV Licht-Loidl Lafnitz lieferten sich im Ligaduell einen wahren Kampf um drei Punkte. Am Ende gab es keinen Sieger - die beiden Teams trennten sich 2:2-Unentschieden. Die Floridsdorfer konnten zwar zweimal in Führung gehen, die Gäste aus der Steiermark glichen aber jeweils aus.

Wildes Hin und Her

Die Partie startete ohne lange Anlaufzeit. Bereits in der ersten Spielminute tauchte Elias Felber gefährlich vor dem Lafnitzer Tor auf, im Gegenzug wurde Philipp Wendler erstmals in Szene gesetzt. In der elften Spielminute dann der erste Aufreger der Partie: Ein Gassmann-Schuss wurde von einem Lafnitzer Defensivspieler per Hand geblockt, die logische Konsequenz: Elfmeter. Anthony Schmid trat an, vergab - doch Schiedsrichter Ouschan ließ den Strafstoß wiederholen, da einige Spieler zu früh in den Strafraum gelaufen waren. Joao Oliveira versuchte sein Glück im zweiten Versuch - und verwandelte sicher zum 1:0 (13.). Der SV Lafnitz zeigte sich nur mäßig beeindruckt, glich rasch aus. Erst traf Kröpfl per Kopf nur die Querlatte, Stefan Umjenovic staubte gegen seinen Ex-Verein zum 1:1 ab (18.). Beide Teams hatten noch gute Möglichkeiten vor dem Pausenpfiff, Wendler scheiterte aber per Lupfer aus der Distanz (35.), Bubalovic verfehlte nach einem Standard (40.).

Lafnitz mit doppeltem Comeback

Nach der Pause ging der FAC wieder in Führung - und das, obwohl die Lafnitzer vor dem Seitenwechsel stärker wurden. Krainz flankte den Ball bei einem Eckball in den Fünfer, Bubalovic setzte den Ball per Kopf in die Maschen (51.). Doch erneut: Lafnitz glich rasch aus. Philipp Wendler wurde von der FAC-Abwehr vergessen, per Kopf machte er das 2:2 (56.). Weiter wurde den Zuschauern eine spannende Partie geboten. Bubalovic per Kopf sowie Schmid im Eins-gegen-Eins (73.), später dann Becirovic (83.) und Bubalovic (84.) scheiterten aber an Lafnitz-Keeper Wabnig. Und auch Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit war es der Torhüter, der einen Schuss aus der Drehung von Oliveira gerade noch entschärfen konnte.

ADMIRAL 2. Liga, 14. Runde

FAC Wien - SV Licht-Loidl Lafnitz 2:2 (1:1)

FAC-Platz; 711 Zuschauer; SR Ouschan

Tore: 13. 1:0 Joao Miguel E Melo De Oliveira (Strafstoß), 18. 1:1 Stefan Umjenovic, 51. 2:1 Christian Bubalovic, 56. 2:2 Philipp Wendler

Startelf FAC: Gütlbauer - Puchegger, Bubalovic, Becirovic, Gassmann, Krainz, Felber, Flavio, Schmid, Oliveira, Monsberger

Startelf Lafnitz: Wabnig - Umjenovic, Gremsl, Wendler, Pfeifer, Kröpfl, Grasser, Schriebl, Sittsam, Prohart, Siegl

Geschrieben von Fabian Beer/Foto: GEPA/ADMIRAL