Der SK Vorwärts Steyr traf am Samstagnachmittag in der 2. Liga auf den FC Dornbirn. Die Gastgeber gingen als Favorit ins Spiel und konnten dieser Rolle auch gerecht werden. Das Spiel endete mit einem 4:1-Erfolg für die Oberösterreicher. Dennoch: Die Rote Karte für die Dornbirner gleich nach der Pause entschied das Spiel wohl mit.

Führung für Dornbirn

Dabei beginnt das Spiel alles andere als nach Wunsch der Heimischen. Nach nur vier Minuten steht es 1:0. Nach einem Eckball in der vierten Minute kann Jokic eine Kopfballvorlage zum 1:0 verwerten. Mit der Führung im Rücken wollen die Gäste nachlegen. Daraus wird aber nichts, denn nur drei Minuten später steht es 1:1. Nach einem Eckball von Filip ist es Alem Pasic, der einköpft. Damit ist wieder alles offen. Es geht munter weiter. In der 14. Minute haben die Steyrer das Spiel gedreht. Ikwuemesi scheitert noch an Torhüter Lang, doch der mitgelaufene Oliver Filip kann den Ball über die Linie drücken. Die Gastgeber bleiben jetzt am Drücker. Ezeala in der 18. Minute mit einer Direktabnahme, doch der Ball geht weit über das Tor. Dann ist es Alberto Prada-Vega, der einen Kopfball knapp neben die Stange setzt. Das 3:1 liegt jetzt in der Luft, es bleibt vorerst aber bei der knappen Führung. In der 38. Minute auch die Dornbirner wieder einmal, doch die Defensive der Gastgeber lässt sich vom Freistoß nicht beeindrucken. In der 41. Minute wieder Eckball der Steyrer durch Filip: Die Gäste bringen den Ball aus dem Strafraum, doch der heranlaufende Dombaxi hält drauf - der Ball wird abgefälscht - Abseits. Kurz darauf wieder Dombaxi, der dieses Mal Goalie Lang überspielt, sich den Ball dann aber zu weit vorlegt und ihn nicht im Tor unterbringt. Kurz darauf geht es in die Kabinen.

Entscheidung fällt

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer kalten Dusche für die Dornbirner. Anderson Dos Santos Gomes sieht Rot und Dornbirn ist damit die restliche Spielzeit mit einem Mann weniger auf dem Platz. Trotz Unterzahlspiel haben die Gäste gleich darauf zwei Möglichkeiten: Zunächst faustet Steyr-Goalie Staudinger den Ball nach einem Eckball weg, dann verzieht Katnik. In der 60. Minute ist das Spiel entschieden. Eine Hereingabe von der rechten Seite wird von Ikwuemesi mit einem Flachschuss verwertet. Trotz des jetzt Zwei-Tore-Rückstandes gibt Dornbirn nicht auf. Einen Eckball von der linken Seite durch Omerovic verwertet Jokic direkt zum vermeintlichen Anschlusstreffer, doch der Schiedsrichter entscheidet auf Abseits. Die Dornbirner riskieren, kassieren in der Schlussphase dann aber auch noch das 1:4. David Gonzales Paz, der zwei Verteidiger im Strafraum aussteigen lässt, trifft aus kurzer Distanz. Wenige Augenblicke später ist das Spiel vorbei.

