Der SK Rapid II hat sich am Sonntagvormittag im kleinen Wiener Derby gegen die Young Violets 2:1 durchgesetzt. Nach einer chancenarmen und torlosen ersten Halbzeit nahm die Partie in den zweiten 45 Minuten Fahrt auf: Zimmermann (56.) und Kitagawa (72.) trafen für die Rapidler, Hahn (57.) erzielte den einzigen Treffer für die Jungveilchen.

Kein Spektakel in der ersten Halbzeit

Richtig gefährliche Torchancen bekamen die Zuschauer im Allianz-Stadion vorerst keine zu sehen. Beide Abwehrreihen standen gut, wenngleich diese von den Offensivabteilungen des Gegners nicht wirklich gefordert wurden. Die Young Violets machten zwar den spielerisch stärkeren Eindruck, doch im letzten Drittel fehlte es an den zündenden Ideen.

Gegen Ende der ersten Halbzeit wurden die Rapidler etwas aktiver und in der Nachspielzeit gab es dann endlich die erste große Torchance in dieser Partie: Zunächst entschärfte Violets-Keeper Conde einen Schuss von Kanuric, ehe Eggenfellner den Nachschuss unter Bedrängnis am Tor vorbeisetzte.

Tore fallen in der zweiten Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel bekamen die Fans ein viel unterhaltsameres Spiel zu sehen: Zunächst verhinderte Meisl mit einem wichtigen Tackling einen Abschluss von Savic, ehe die Hausherren in Führung gingen. Bernhard Zimmermann war nach einer Abwehr von Conde zur Stelle und musste nur mehr einschieben - 1:0 (56.). Unmittelbar darauf gelang den Jungveilchen der Ausgleich: Dominik Fitz bediente Niels Hahn, der die Young Violets zurück ins Spiel brachte - 1:1 (57.).

In der 72. Minute gingen aber wieder die Grün-Weißen in Führung: Zwickl spielte den Ball in die Tiefe auf Kitagawa, der sich mit einer schnellen Bewegung in Schussposition brachte und Conde aus kurzer Distanz keine Chance ließ - 2:1 (72.).

2. Liga, 14. Runde

SK Rapid II - Young Violets 2:1 (0:0)

Allianz-Stadion, Wien; SR Barmaksiz

Live-Ticker SK Rapid II - Young Violets

Tore: Zimmermann (56.), Kitagawa (72.) bzw. Hahn (57.)

Startelf Rapid II: Orgler; Eggenfellner, Dijakovic, Zwickl, Hajdari, Wunsch, Kanuric, Velimirovic, Zimmermann, Kitagawa, Tepecik

Startelf Y. Violets: Conde; Bejic, Antovski, Gintsberger, Meisl, Fischerauer, Hahn, Wustinger, Fitz, Keles, Ohio

Gelbe Karten: Hajdari, Eggenfellner, Savic bzw. Bejic, Gintsberger, Schifferl

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Fotos: Josef Parak