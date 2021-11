Der SK Vorwärts Steyr hat in der 15. Runde der ADMIRAL 2. Liga einen Achtungserfolg gegen den SKN St. Pölten gefeiert. Die Oberösterreicher holten auswärts gegen die Wölfe ein 1:1-Remis. Pasic hatte Steyr in der 30. Minute in Führung gebracht. Gschweidl gelang in der 59. Minute per Kopf der Ausgleich.

Prada verschießt Elfmeter - Pasic bringt Gäste in Führung

Die favorisierten St. Pöltner gaben in der 8. Minute den ersten Schuss in der Partie ab, wenngleich der Versuch von Gschweidl weit am Tor vorbei ging (8.). Zwei Minuten später kratzte Steyr-Keeper Turner einen Freistoß von Llanez von der Linie (10.).

Auf der anderen Seite gab Brandstätter den ersten Torschuss der Gäste ab, doch Kasten war auf dem Posten, ehe der SKN-Keeper auch schneller als der einschussbereite Filip an den Ball kam (14.). Zehn Minuten später gab es nach einem Foul von Keiblinger Elfmeter für Vorwärts Steyr. Alberto Prada trat an, scheiterte aber an Kasten. Den Nachschuss setzte der Spanier kläglich vorbei.

Kurz darauf gingen die engagierten Steyrer in Führung: Brandstätter setzte mit einem idealen Pass in die Tiefe Alem Pasic in Szene. Der 24-Jährige umkurvte Lino Kasten und schoss den Ball ins leere Tor - 0:1 (30.). Kurz vor der Pause fanden die Hausherren eine Riesenchance vor, doch Davies und Gschweidl brachten den Ball aus kürzester Distanz nicht im Tor unter.

Gschweidl gleicht aus

Die Hausherren hatten die Partie nach dem Seitenwechsel im Griff und kamen in der 59. Minute zum Ausgleich: Schütz verlängerte einen Eckball per Kopf Richtung zweite Stange, wo Bernd Gschweidl zum Kopfball kam und Steyr-Goalie Turner keine Chance ließ - 1:1.

Richtig kurios wurde es in der 66. Minute, als Kasten einen Freistoß von Martin stark parierte, ehe Sahanek aus kürzester Distanz am SKN-Goalie scheiterte. Der Ball landete bei Prada, dessen Schuss von der Linie gekratzt werden konnte. Schlussendlich blieb es beim 1:1-Remis.

2. Liga, 15. Runde

SKN St. Pölten - SK Vorwärts Steyr 1:1 (0:1)

NV-Arena, St. Pölten; SR Sadikovski

Tore: Gschweidl (59.) bzw. Pasic (30.)

Startelf St. Pölten: Kasten; Davies, Riegler, Ramsebner, Salamon, Conte, Schütz, Messerer, Gschweidl, Llanez, Keiblinger

Startelf Steyr: Turner; Pasic, Prada, Lageder, Dombaxi, Sahanek, Ezeala, Brandstätter, Martin, Ikwuemesi, Filip

Gelbe Karten: Schütz, Riegler bzw. Gonzalez, Prada

Foto: GEPA/ADMIRAL