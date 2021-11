Gegen den FC Juniors OÖ gelang dem FAC Wien der nächste Sieg in der ADMIRAL 2. Liga. Nach einer wenig spektakulären ersten Hälfte war es Patrick Puchegger, der in der 63. Minute das entscheidende Tor erzielen konnte. Die Floridsdorfer sind nun bereits seit fünf Spielen ungeschlagen, holten in dieser Zeit 13 Punkte.

Gute Chancen, keine Tore

In der ersten Halbzeit starteten beide Teams mit Vollgas in die Partie. Die erste Chance gehörte dem FAC: Bubalovic verlängerte einen Eckball an die zweite Stange, Komornyik köpfte den Ball ans Außennetz (7.). Rasner traf aus 20 Metern in der 23. Spielminute die Stange, Puchegger scheiterte zudem an Juniors-Goalie Polster (26.). Doch auch die Juniors hatten ihre Momente: Ein Stanglpass von Inpyo Oh fand aber keinen Mitspieler (35.), Flavio kam in der 40. Spielminute im Strafraum zu Fall. Die Pfeife von Schiedsrichter Fluch blieb aber stumm.

Goldtor per Kopf

Und auch die zweite Hälfte begann mit einem Aufreger: Die Juniors forderten nach einem vermeintlichen Foulspiel an Griger einen Strafstoß, Schiedsrichter Oliver Fluch ließ aber auch hier weiterspielen. Die Floridsdorfer, welche als Favorit in die Partie gingen, fanden im Laufe der Partie aber immer besser ins Spiel. Und auch offensiv klappte bei den Gästen noch mehr als im ersten Durchgang. Bubalovic per Direktabnahme (51.), Felber aus kurzer Distanz (56.) und Flavio gleich doppelt (57.) scheiterten aber jeweils knapp. Nur wenig später fiel dann aber das einzige Tor der Partie: Patrick Puchegger bekam einen Eckball von Marco Krainz auf den Kopf serviert, Puchegger nickte zum 0:1 ein (63.). Rechberger hätte in den Schlussminuten für die Vorentscheidung sorgen können, FAC-Keeper Gütlbauer parierte auf der Gegenseite noch einen Abschluss in der Nachspielzeit. Es blieb beim 0:1, Juniors-Trainer Manuel Takacs sah nach Spielende noch die Rote Karte.

Der FAC feiert nach dem 2:2 gegen Lafnitz wieder einen Sieg, aus den letzten fünf Spielen nahmen die Floridsdorfer starke 13 Punkte mit. Die Juniors OÖ hingegen bauen ihre Negativserie aus: Bereits seit Runde drei warten die Juniors auf einen Sieg.

ADMIRAL 2. Liga, 15. Runde

FC Juniors OÖ - FAC Wien 0:1 (0:0)

Raiffeisen Arena; 100 Zuschauer; SR Fluch

Tore: 63. 0:1 Patrick Puchegger

Startelf Juniors OÖ: Polster - Softic, Würdinger, Kapsamer, Wallquist, Ramos, Oh, Sulzner, Michlmayr, Weixelbraun, Griger

Startelf FAC: Gütlbauer - Puchegger, Bubalovic, Becirovic, Gassmann, Krainz, Felber, Rasner, Flavio, Komornyik, Monsberger

Foto: GEPA/ADMIRAL