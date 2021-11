In der 15. Runde der Admiral 2. Liga traf der Tabellenzwölfte SV Horn auf den Tabellenzweiten FC Liefering. In der Sparkasse Horn Arena fanden die Hausherren besser ins Spiel und lagen nach 52 Minuten mit 2:0 in Front. Die Gäste bewiesen aber Kampfgeist, drehten die Partie und holten am Ende einen 3:2 Auswärtssieg.

Denizcan Cosgun erzielte das 1:0 für den SV Horn

In den ersten zwanzig Minuten kamen beide Mannschaften zu guten Möglichkeiten. Zuerst vergab der Lieferinger Samson Tijani eine gute Chance (9.) und danach brachten Sergio Marakis (13.), Kevin Petuely (18.) und Denizcan Cosgun (21.) den Ball nicht im Tor unter. In der 28. Minute hatten die Horner Fans allen Grund zum Jubeln - Cosgun bezwang Liefering-Torhüter Adam Stejskal und traf zur 1:0 Führung für die Hausherren. Zwei Gelegenheiten standen bei den Gästen vor dem Halbzeitpfiff noch zu Buche - Tijani und Nene Dorgeles konnten ihre Möglichkeiten aber nicht in einen zählbaren Erfolg ummünzen. Somit ging es mit dem 1:0 Vorsprung für die Gastgeber in die Kabinen.

Ein Doppelpack von Nene Dorgeles brachte Liefering wieder ins Spiel

Nach dem Wiederbeginn setzten die Waldviertler gleich noch eines drauf. Ein satter Schuss von Burak Yilmaz aus rund 20 Metern sorgte für das 2:0 (52.) für den SV Horn. Es roch jetzt nach Heimsieg in der Sparkassen-Arena, jedoch hatte Liefering Coach René Aufhauser noch drei Trümpfe in petto. In der 60. Minute kamen Daniel Owusu, Luka Reischl und Samuel Major für Forson Amankwah, Roko Simic und Benjamin Atiabou. Dieser Taktikwechsel brachte die Wende - Nene Dorgeles verhalf seinem Team mit einem Doppelpack (61. und 67.) zum Ausgleich. Jetzt wurde es wieder richtig spannend am Feld, Horn blieb aber dennoch am Drücker - das Tor fiel aber auf der anderen Seite. Daouda Guindo sorgte mit seinem Kopfballtreffer (88.) für den 2:3 Endstand. Nach einer hektischen Schlussphase pfiff Schiedsrichter Achim Untergasser nach 93 Minuten ab - und der FC Liefering freute sich über die drei Punkte.

SV HORN - FC LIEFERING 1:0 (1:0)

Torfolge: 1:0 (28. Cosgun), 2:0 (52. Yilmaz), 2:1 und 2:2 (61. und 67. Dorgeles), 2:3 (88. Guindo)

Sparkasse-Arena; Horn; 150 Besucher; Untergasser - Schreiner - Schüttengruber

Startaufstellungen:

Horn SV: Fabian Ehmann - Frank Sturing, Samuel Biek, Paul Gobara, Jürgen Bauer (K) - Sergio Romeo Marakis (44. Schmutz), Burak Yilmaz, Pascal Macher - Marco Siverio Toro (74. Schelle), Kevin Petuely (62. Eichberger), Denizcan Cosgun

FC Liefering: Adam Stejskal, Lukas Wallner (K), Amankwah Forson (60. Major), Dorgeles Nene, Dijon Kameri (84. Havel), Roko Šimić (60. Major), Benjamin Atiabou (60. Reischl), Samson Okikiola Tijani, Justin Omoregie, Daouda Guindo, Samson Baidoo

