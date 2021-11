Die Young Violets empfingen am Freitagabend in der 2. Liga Austria Lustenau. Die Gäste gingen als klarer Favorit in die Partie und konnten dieser Rolle auch gerecht werden. Das Spiel endete mit einem klaren 4:1-Erfolg für die Lustenauer. Der Sieg geht schwer in Ordnung und hätte auch höher ausfallen können.

Führung für Lustenau

Nach wenigen Augenblicken schon die erste Tor-Chance für Lustenaus Pius Grabher, es bleibt aber beim 0:0. Dann gibt es auch gleich Elfmeter für die Gäste, doch der zunächst gegebene Treffer wird aberkannt. Die Lustenauer bleiben aber dran und es sollte nicht lange dauern, ehe es doch 1:0 steht. Wieder gibt es Elfer und dieses Mal sitzt er. Haris Tabakovic trifft. Kurz darauf die nächste Chance. doch Tabakovic vergibt und der Spielstand bleibt unverändert. Immer wieder finden sich die Lustenauer gefährlich vor dem gegnerischen Tor wieder, doch es bleibt bei der knappen Führung. Dann dürfen auch die Heimischen einmal, doch zwei durchaus gute Möglichkeiten werden nicht genutzt. Die beste Aktion vergibt in dieser Phase Filip Antovski. Kurz vor der Pause dann plötzlich der Ausgleich für die Gastgeber: Tristan Haamond versenkt das runde Leder im Eckigen, bevor es in die Kabinen geht.

Klare Sache

Die zweite Halbzeit beginnt mit stärkerne Lustenauern, die gleich davonziehen wollen: Haris Tabakovic versucht es, das Runde will aber nicht ins Eckige. Nur Augenblicke darauf die nächste Einschuss-Möglichkeit für Austria Lustenau, der Ball will aber nicht in den Kasten. Dann versuchen es beide Trainer mit Einwechslungen, um neuen Schwung ins Spiel zu bringen. Schließlich ist es Lustenaus Hakim Guenouche, der das 2:1 besorgt - er befördert den Ball in der 77. Minute über die Linie und stellt auf 1:2. Für die Vorlage zeigte sich Muhammed-Cham Saracevic verantwortlich. Damit sind die Heimischen jetzt gefordert. Man riskiert mehr und wird prompt bestraft: Daniel Tiefenbach verwertet in Minute 90 zum 1:3 und lässt Trainer und Mitspieler jubeln. Damit ist für klare Fronten gesorgt, doch Lustenau sollte auch noch nachlegen. In Minute 96 fasst sich Haris Tabakovic ein Herz und vollendet eiskalt zum 1:4. Vorlagengeber war Bryan Silva Teixeira. Dann ist das Spiel vorbei und Lustenau jubelt über drei Punkte.