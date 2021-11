Im Westderby der ADMIRAL 2. Liga hatte der FC Mohren Dornbirn 1913 den FC Wacker Innsbruck zu Gast auf der Birkenwiese. In einer umkämpften Partie fiel die Entscheidung spät: In der Nachspielzeit holten sich die Rothosen durch ein Eigentor von Gallé einen überraschenden 1:0-Heimsieg. Wacker Innsbruck hingegen muss die zweite Niederlage hintereinander einstecken.

Umkämpftes Westderby

Sieben Spiele ohne Sieg (ein Punkt), zudem eine 1:4-Niederlage im Kellerduell gegen Vorwärts Steyr. Statt Eric Orie stand Co-Trainer Klaus Stocker interimistisch an der Seitenlinie. Bei den Vorarlbergern wurde auf den Trainereffekt gehofft. Und auch bei den Gästen aus Tirol sollte im Westderby eine Reaktion gezeigt werden: Vor der Länderspielpause musste eine 1:2-Heimniederlage gegen St. Pölten eingesteckt werden. Auf dem Platz allerdings - da zeigten beide Mannschaften zunächst nur wenig. Die erste Hälfte war geprägt von harten Zweikämpfen, beide Teams schenkten sich nichts. Besonders die Dornbirner zeigten eine beherzte Leistung gegen die favorisierten Wackeraner. Drei Gelbe Karten innerhalb der ersten 25 Minuten waren die logische Konsequenz. Bitter für Innsbruck: Alexander Joppich musste verletzt den Platz verlassen.

Späte Entscheidung

Nach dem Seitenwechsel fehlte nur wenig zum Führungstreffer der Gäste. Marco Holz versuchte es aus spitzem Winkel, Dornbirns Keeper Lucas Bundschuh wehrte aber gut ab (47.). Und auch in der 66. Minute stand der Dornbirner Schlussmann - welcher nach einer Verletzungspause sein Comeback feierte - wieder im Mittelpunkt. Nach einem streitbaren Elfmeterpfiff hielt Bundschuh den Elfmeterversuch von Okan Aydin. Dornbirn stand hinten weiter sicher, Wacker zeigte sich in den Offensivbemühungen zu harmlos. Die Rothosen hingegen verließen sich auf Kontermomente. Eine Variante, die Früchte trug. In der Nachspielzeit scheiterte Pierre Nagler zwar an Wacker-Goalie Marco Knaller. Der Abpraller allerdings landete direkt bei Wacker-Verteidiger Raphael Gallé, der den Ball unbeabsichtigt im eigenen Tor unterbrachte (90./+2).

Wacker-Interimscoach Masaki Morass äußerte sich nach der Partie zur Niederlage: "Das war ein Kampfspiel, das haben wir angenommen - am Ende haben wir es leider unglücklich verloren. Natürlich haben wir mehrere Chancen nicht verwertet. Der vergebene Elfer hat natürlich weh getan. Unsere Jungs haben das System aber sicher gut umgesetzt."

ADMIRAL 2. Liga, 15. Runde

FC Mohren Dornbirn 1913 - FC Wacker Innsbruck 1:0 (0:0)

Stadion Birkenwiese; 850 Zuschauer; SR Jandl

Tore: 90./+2 1:0 Raphael Gallé (Eigentor)

Startelf Dornbirn: Bundschuh - Jokic, Favali, Santin, Katnik, Joppi, Prirsch, Omerovic, Wächter, Domig, Kircher

Startelf Innsbruck: Knaller - Hager, Grujcic, Hupfauf, Joppich, Kopp, Aydin, Galle, Hubmann, Soares, Zaizen

Foto: GEPA/ADMIRAL