Zum Sonntagsspiel der 15. Runde der Admiral 2. Liga empfing der SV Licht Loidl Lafnitz den GAK 1902. Das Steirerderby entpuppte sich als wahrer Kracher - in numerischer Unterlegenheit vollbrachten die Gastgeber das Kunststück mit 1:0 in Führung zu gehen. Der GAK, der im Finish auch einen Ausschluß hinnehmen musste, dreht aber die Partie und setze sich am Ende mit 4:1 durch.

Lafnitz ging mit einem Mann weniger in Führung

Einen heissen Tanz sahen die rund 800 Besucher in der Fußballarena Lafnitz. Beide Mannschaften drückten von Beginn an auf die Tube und gingen sehr hohes Tempo. In der 5. Minute lief Pedro Felipe Dos Santos Santana alleine in Richtung Lafnitz-Tor zu, Daniel Gremsl stoppte ihn mit der Sense - und Referee Christian-Petru Ciocircha zückte sofort die Rote Karte. Die Gastgeber waren somit ab sofort mit einem Mann weniger am Feld, gingen aber trotzdem unmittelbar danach in Führung. Ein schöner Eckball von Mario Kröpfl wurde von Phillip Siegl verlängert und Sebastian Feyrer köpfte den Ball zum 1:0 ins Tor. Nur wenige Minuten später forderten die Hausherren einen Elfmeter - Lukas Graf wehrte einen Schuss im Sechszehner mit der Hand ab - der Unparteiische ließ jedoch weiterspielen. Die Partie war jetzt an Spannung kaum mehr zu überbieten, beide Teams geizten nicht mit Tormöglichkeiten - Mario Kröpfl und Christian Lichtenberger scheiterten bei Lafnitz und David Peham und Marco Perchthold bei den Grazern. Je länger die Partie andauerte, desto stärker wurde der GAK - in der 42. Minute verhalf der Lafnitzer Philipp Wendler den Grazern zum Ausgleich - nach einem Korner verlängerte er den Ball ins eigene Tor. Kurz vor dem Halbzeitende scheiterte Mamadou Sangare noch zweimal - somit ging es mit dem 1:1 in die Pause.

Im zweiten Durchgang spielte der GAK groß auf

Unmittelbar nach dem Wiederbeginn zog Phillip Wendler aus kurzer Distanz ab, GAK-Schlussmann Jakob Meierhofer streckte sich und hielt diesen Schuss. In der 54. Minute bediente Seidl, den freistehenden Peham im 16er und der Stürmer erhöhte auf 1:2 - eine verdiente Führung für die Gäste. Der GAK begann jetzt das Spiel zu kontrollieren, immer wieder tanzte Sangare die Abwehr aus - so auch in der 65. Minute, als er plötzlich alleine vor Torhüter Andreas Zingl stand - die Fußabwehr des Lafnitz-Goalies verhinderte aber Schlimmeres. In der 71. Minute durften die mitgereisen GAK-Fans aber dann wieder jubeln - Josef Weberbauer versenkte einen Schuss aus der Distanz zum 1:3 im Netz. Die Grazer setzten noch eines drauf - Peham verwandelte in der 74. Minute einen Elfmeter zum 1:4. Doch es war noch nicht zu Ende in Lafnitz - in Minute 80 holte sich GAK-Kapitän Marco Perchtold nach einem Foul die Gelb-Rote Karte ab und durfte vorzeitig unter die Dusche. Die Gäste schalteten jetzt einen Gang zurück und verwalteten das Ergebnis bis zum Schluss und entführten somit die drei Punkte in Lafnitz.

Stimme zum Spiel:

Dieter Elsneg, sportlicher Leiter GAK:

"Die Mannschaft hat heute eine sehr gute Leistung gegen einen wirklich starken Gegner abgerufen. Wir haben uns nach dem Rückstand wieder zurückgekämpft und bis zum Schluß Moral bewiesen. Die Überzahl war bis zum Ende hin natürlich ein Vorteil."

SV LICHT LOIDL LAFNITZ - GAK 1902 1:2 (1:1)

Torfolge: 1:0 (9. Feyrer), 1:1 1:2 (54. Peham), 1:3 (71. Weberbauer), 1:4 (74. Peham (E.)),

Fußballarena Lafnitz; 800 Besucher; Ciocircha - Bauernfeind - Kudic

Startaufstellungen:

SV Lafnitz: Andreas Zingl (K), Christoph Gschiel, Daniel Gremsl, Philipp Wendler, Mario Kröpfl, Georg Grasser, Thorsten Schriebl, Sebastian Feyrer, Stefan Gölles, Philipp Siegl, Christian Lichtenberger

GAK 1902: Jakob Meierhofer - Philipp Seidl, Michael Huber, Lukas Graf, Josef Weberbauer, Benjamin Rosenberger - Gerald Nutz, Mamadou Sangare, Marco Perchtold (K) - Pedro Felipe Dos Santos Santana, David Peham

Foto: GEPA/Admiral