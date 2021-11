Im Topspiel des Freitagabends hatte der FAC Wien den SKU Ertl Glas Amstetten in der ADMIRAL 2. Liga zu Gast. Das Duell zweier Tabellennachbarn entpuppte sich als klare Angelegenheit. Die Floridsdorfer zeigten sich klar besser, alle Tore fielen nach Standards. Der FAC steht zur Winterpause nun auf dem dritten Tabellenrang.

Gastgeber in allen Belangen besser

Es hatte geschneit in Wien - das sah man auch dem Spielfeld an. Zwar wurde der Rasen von Freiwilligen im Vorfeld der Partie freigeschaufelt, von Top-Zustand war das Grün in Floridsdorf dennoch weit entfernt. Der Ball wurde rutschig, auch die Grätschen gelangen ganz passabel. Mit den schwierigen Bedingungen kamen die Gastgeber aber gut zurecht. Der FAC dominierte die erste Hälfte nach Belieben, wurde insbesondere nach Standardsituationen immer wieder gefährlich. So kam Elias Felber nach 19 Minuten im Rückraum der Abwehr an den Ball, sein Abschluss wurde von Amstetten-Goalie Verwüster und einem Verteidiger auf der Linie aber noch geklärt. Ein Freistoß aus dem Halbfeld brachte dann aber die Führung für die Floridsdorfer: Rasner schlug den Ball in die Gefahrenzone, Felber verlängerte den Kopf unhaltbar ins Tor (27.). Nur vier Minuten später hatte Monsberger die Chance, nachzulegen. Eine Flavio-Hereingabe setzte er nur knapp neben das Tor (31.). Doch der FAC drückte weiter. Und wieder gelang nach einem Freistoß der Torerfolg. Abermals Rasner aus ähnlicher Position wie beim 1:0, der Ball landete dieses Mal bei Verteidiger Christian Bubalovic - und der wurschtelte den Ball ohne große Gegenwehr ins lange Eck (34.). Und Amstetten? Fand in der ersten Hälfte überhaupt nicht statt. Coach Jochen Fallmann zeigte sich enorm unzufrieden - zurecht.

Souveräne zweite Hälfte

Die Kabinenansprache des Amstettner Trainers musste gewirkt haben, die Gäste aus Niederösterreich zeigten sich nach dem Seitenwechsel deutlich verbessert. Einzig zu wirklichen Chancen kamen beide Mannschaften lange nicht. Der FAC machte hinten dicht, mit der Zwei-Tore-Führung ließen es die Angreifer zudem etwas lockerer angehen. Die erste gute Chance im zweiten Durchgang hatten dennoch die Wiener: Monsberger wurde gut freigespielt, Verwüster behielt aber die Oberhand (79.). In der Schlussphase machte der FAC dann spätestens den Deckel drauf, der eingewechselte Manuel Holzmann traf bei seinem Saisondebüt per Kopf. Und auch hier assistierte Martin Rasner, dieses Mal nach einer Ecke (89.).

Der FAC präsentiert sich weiterhin als Team der Stunde und ist seit bereits sechs Spielen ungeschlagen. In dieser Zeit musste das Team von Mitja Mörec nur zwei Punkte abgeben. Die Floridsdorfer schieben direkt vor der Winterpause somit an Amstetten vorbei auf den dritten Platz. Amstetten hingegen muss nach sechs Siegen en suite wieder einmal eine Niederlage hinnehmen.

ADMIRAL 2. Liga, 16. Runde

FAC Wien - SKU Ertl Glas Amstetten 3:0 (2:0)

FAC-Platz; keine Zuschauer zugelassen; SR Talic

Tore: 27. 1:0 Elias Felber, 34. 2:0 Christian Bubalovic, 89. 3:0 Manuel Holzmann

Startelf FAC: Spari - Puchegger, Bubalovic, Becirovic, Gassmann, Felber, Rasner, Flavio, Komornyik, Ungar, Monsberger

Startelf Amstetten: Verwüster - Kurt, Deinhofer, Dirnberger, Stark, Ammerer, Alin, Schellnegger, Tschernegg, Feiertag, Mayer

Foto: Josef Parak