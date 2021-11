Anläßlich der 16. Runde der Admiral 2. Liga, gastierten die Juniors OÖ gastierten beim SV Licht Loidl Lafnitz. Nach dem ersten Durchgang sah es nach einer Überraschung aus - das Tabellenschlußlicht führte gegen den Tabellensechsten mit 2:0. In der zweiten Halbzeit holten die Lafnitzer den Rückstand auf - am Ende teilten sich die beiden Kontrahenten die Punkte.

Philipp Semlic fand in der Kabine die richtigen Worte - seine Mannschaft holte im zweiten Durchgang ein 0:2 auf

Der FC Juniors OÖ ging nach 35 Minuten mit 2:0 in Front

Die Gäste aus Oberösterreich begann sehr gut und kamen gleich zu Beginn zu einigen Möglichkeiten. Alexander Michlmayr (15.) und Stefan Radulovic (27.) brachten das Runde allerdings nicht im Eckigen unter. Besser machte es Metehan Altunbas, der den Ball in Minute 28 über die Linie drückte und die 0:1 Führung für den Tabellenletzten herstellte. Lafnitz stand jetzt kurz unter Schockstarre, mit diesem Zwischenresultat hatte wohl niemand in der Oststeiermark gerechnet. Eine ganz dicke Ausgleichschance verzeichnete Stefan Gölles in der 35. Minute - sein Versuch landete nur knapp neben dem Tor. Doch es wurde jetzt noch bitterer für die Hausherren - Radulovic nutzte in der 38. Minute eine Schwäche der Lafnitz-Abwehr eiskalt aus und erhöhte auf 0:2. Mit diesem Ergebnis ging es dann auch in die Halbzeitpause.

Nicolas Meister markierte einen Doppelpack

Anscheindend fand Coach Philipp Semlic in der Kabine die richtigen Worte, denn nach dem Wiederanpfiff sahen die Besucher einen völlig anderen SV Lafnitz. Zuerst traf Florian Sittsam (51.) das Tor nicht aber dann zündeten die Lafnitzer eine Offensiv-Rakete. In Minute 56 spielte Mario Kröpfl das Leder auf Nicolas Meister - er blieb vor dem Kasten eiskalt und verkürzte auf 1:2. Sieben Minuten später war es wiederum Meister, der nach einem Zuspiel von Phillip Wendler für das 2:2 sorgte. Die Partie war jetzt wieder offen - Lafnitz übernahm nun das Kommando und drängte auf die Führung - schafften es aber nicht, noch ein Tor zu erzielen. In der Schlussphase scheiterte noch Adam Griger bei den Juniors - somit endete die Partie mit einem 2:2 Unentschieden.

Stimme zum Spiel:

Philipp Semlic, Trainer Lafnitz:

"Bei diesen Platzverhältnissen war diese Begegnung ein Lotteriespiel, das kam der Spielweise der Juniors besser entgegen. Wir wollten unserer Spielidee trotzdem treu bleiben, das haben die Jungs in der zweiten Halbzeit gut vorgezeigt. Kompliment an die Art und Weise, wie meine Mannschaft das gemacht hat. Wenn man 0:2 hinten ist und dann noch den Punkt holt, muss man zufrieden sein. Wir blicken beim SV Lafnitz auf das sportliche Jahr 20/21 sehr positiv zurück!"

SV LICHT LOIDL LAFNITZ - FC JUNIORS OÖ 2:2 (0:2)

Torfolge: 0:1 (28. Altunbas), 0:2 (38. Radulovic), 1:2 und 2:2 (56. und 63. Meister)

Fußballarena Lafnitz; Barmaksiz - Hartl - Orhan

Startaufstellungen:

Lafnitz: Andreas Zingl (K), Stefan Umjenovic, Nicolas Meister, Philipp Wendler, Mario Kröpfl, Georg Grasser, Thorsten Schriebl, Florian Sittsam, Stefan Gölles, Philipp Siegl, Christian Lichtenberger

Juniors OÖ FC: Nikolas Polster - Erwin Softic, Moritz Würdinger, Benjamin Wallquist (K) - Stefan Radulovic, Fredy Alexander Valencia Ramos, Inpyo Oh, Marco Alessandro Sulzner - Alexander Michlmayr, Metehan Altunbas, Adam Griger

Foto: Harald Dostal