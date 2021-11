Der FC Liefering hat in der 16. Runde der ADMIRAL 2. Liga einen 3:2-Heimsieg gegen den KSV 1919 eingefahren. Die Jungbullen sind damit seit 13 Pflichtspielen ungeschlagen und gehen mit drei Punkten Rückstand auf Tabellenführer Austria Lustenau in die Winterpause. Die Falken wiederum mussten nach zuletzt vier Spielen in Folge ohne Sieg eine Niederlage hinnehmen.

Kjaergaard bringt Liefering in Führung - KSV gleicht per Elfer aus

Der Favorit aus Salzburg ging früh in Führung: Maurits Kjaergaard stellte bereits in der dritten Minute per Kopf auf 1:0 für den FC Liefering. Es war ein Weckruf für die Falken aus der Steiermark, die in weiterer Folge gute Torchancen vorfanden. Levan Eloshvili probierte es in der 11. Minute schoss aber knapp vorbei.

In der 26. Minute kamen die Falken per Elfmeter zum Ausgleich: Dardan Shabanhaxhaj übernahm die Verantwortung und verwandelte den Strafstoß sicher zum 1:1. Mit diesem Ergebnis ging es auch in die Halbzeitpause.

Simic und Forson entscheiden die Partie

Nach dem Seitenwechsel gestaltete sich die Partie ausgeglichen, wenngleich die Lieferinger erneut in Führung gingen. Benjamin Böckle bediente Roko Simic, der die Jungbullen mit 2:1 in Führung brachte (64.).

In der 72. Minute gelang den Hausherren die Vorentscheidung: Dorgeles tankte sich über links in den Strafraum und chippte den Ball in den Rückraum, wo Forson Amankwah goldrichtig stand und KSV-Keeper Giuliani keine Chance ließ - 3:1 (72.). In der Nachspielzeit verkürzte Paul Komolafe auf 3:2, doch sein Treffer kam schlussendlich zu spät.

Foto: GEPA/ADMIRAL