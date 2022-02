Am 17. Spieltag, zugleich der Frühjahrsauftakt, trafen in der ADMIRAL 2. Liga, die FC Juniors OÖ auf den SK Rapid Wien II. Und beim Duell der Trainer-Neulinge (Takacs versus Kulovits), blieb der Gästecoach klar siegreich. Über weite Strecken beherrschten die Hütteldorfer das "Abstiegsderby". Erst nach dem 0:3 kamen die Juniors OÖ besser ins Spiel. Aber das Aufbäumen kam schlussendlich zu spät. Rapid II verbuchte in Hinblick auf den Klassenverbleib drei ganz wertvolle Punkte.

Ein Bild mit Symbolcharakter: Gefühlt war ein Juniors OÖ-Akteur zumeist von zwei Rapid-Gegenspielern umsorgt.

Die Juniors OÖ finden nur schleppend in das Spiel

Der schwächsten Defensive der Liga, die Juniors OÖ, kassierten bereits 40 Gegentore, fehlten mit Würdiger, Radovic, Aigner, Kovacevic, Wimmer, Kerkez und Sulzner gleich 7 Leistungsträger. Die jungen Hütteldorfer sind es, die vom Start weg das Zepter in der Hand haben. Vor allem Benjamin Kanuric, der für viel Schwung sorgt, steht dabei im Mittelpunkt.

Er ist es auch, der mit Zimmermann zu den ersten Gäste-Möglichkeiten gelangt. Der Hausherr verlegt sein Spiel auf das Kontern, Michlmayer stellt Keeper Orgler erstmalig auf den Prüfstand (13.). 17. Minute: 0:1! Die Juniors OÖ bekommen die Aktion nicht geklärt, Drago Savic nützt die Gunst der Stunde und netzt ein. Kurz darauf muss es eigentlich 0:2 stehen, aber der wiedergenesene Torhüter Tobias Lawal vereitelt eine Wunsch-Chance. Auch danach ist er bei einer Binder-Gelegenheit zur Stelle. Die Heimischen finden einen schweren Stand vor, die Grün-Weißen haben alles unter Kontrolle - Halbzeitstand: 0:1.

Mit seinen beiden Treffern avancierte Benjamin Kanuric zum "Man of the Match".

Kanuric sorgt mit einem Doppelschlag für klare Fronten

Der Tabellen-Nachzügler wird jetzt einen Zahn zulegen müssen, will man nicht gleich zu Beginn der Punktejagd wichtige Zähler abgeben müssen. Aber Rapid II denkt auch im zweiten Durchgang nicht daran, die Spielkontrolle aus der Hand zu geben. 48. Minute: Kanuric nützt seinen Freiraum und trifft aus 16 Metern trifft überlegt zum 0:2.

Die Oberösterreicher sind zwar bemüht in das Spiel zu finden, was sich gegen einen spiel- und laufstarken Gegner aber als schweres Unterfangen darstellt. 52. Minute: Kanuric "tänzelt" im Strafraum Valencia aus. Sein Abschluss passt: 0:3. Damit sind die Würfel in dieser Begegnung endgültig gefallen. Wenngleich die Juniors in der 67. Minute durch den eingewechselten Drame auf 1:3 verkürzen können.

Savic (71.) lässt daraufhin die Riesenchance auf das 1:4 verstreichen. Letztlich bleibt es dann, Kadlec vernebelt noch die Möglichkeit auf das 2:3 (91.), beim hochverdienten 3:1-Rapid-Auswärtssieg. In der nächsten Runde gastieren die Juniors OÖ am Samstag, 26. Feber, um 14:30 Uhr in Dornbirn. Rapid II besitzt bereits am Tag zuvor mit der Startzeit um 18:30 Uhr das Heimrecht gegen Horn.

FC JUNIORS OÖ - SK RAPID WIEN II 1:3 (0:1)

Raiffeisen Arena Pasching, 250 Zuseher, SR: Jandl - H. Tekeli - Orhan

FC Juniors OÖ: Lawal, Philipsky, Wallqist, Walsamer, Wild, Kadlec, Valencia, Haas (46. E. Softic), Weixelbraun (61. Altunbas), Michlmayr (61. Drame), Griger (80. Mayr)

SK Rapid Wien II: Orgler, Tambwe-Kasengele, Hajdari, Sulzbacher (46. Fallmann), Velimirovic (46. Eggenfellner), Bosnjak, Wunsch, Kanuric (83. A. Softic), Zimmermann (46. Kirchmayer), Binder (88. Hedl), Savic

Torfolge: 0:1 (17. Savic), 0:2 (48. Kanuric), 0:3 (52. Kanuric), 1:3 (67. Drame)

Gelbe Karten: Weixelbraun, Philipsky, Wild, Valencia, Altunbas bzw. Hajdari

Manuel Takacs, Trainer Juniors OÖ: "Wir haben in den ersten 60 Minuten jene Leidenschaft und Intensität vermissen lassen, die man im Abstiegskampf braucht. Das ist sehr enttäuschend. Dennoch ist es unsere Aufgabe weiterzumachen und unsere Aufgaben schon in Dornbirn deutlich besser zu machen."

Torhüter Tobias Lawal: “Unsere Leistung war heute leider zu wenig. Von Anfang an hat uns die notwendige Konsequenz gefehlt. Wir haben uns vor dem Spiel einiges vorgenommen, konnten das aber am Platz nicht umsetzen. Wir werden aufarbeiten, was wir falsch gemacht haben und dann nächste Woche wieder voll angreifen.”

Statistik (FC Juniors OÖ, SK Rapid Wien II): 45:50 Ballbesitz(%) – 5:8 Schüsse –2:5 Schüsse aufs Tor – 6:5 Eckbälle – 0:1 Abseits – 15:13 Fouls – 2:1 Paraden.

