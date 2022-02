Am 17. Spieltag, zugleich der Frühjahrsauftakt, traf in der ADMIRAL 2. Liga, der spusu SKN St. Pölten auf den FC Liefering. Und dabei gelang es den "Wölfen" ganz stark zu performen. Vom Start weg hatte man das Sagen am Grasgrün. Die Lieferinger kommen über eine Torgelegenheit nicht hinaus. Während die "Blau-Gelben" damit weiter in der Erfolgsspur sind (9 Spiele nur eine Niederlage), geht bei den Salzburgern eine stolze Serie zu Ende (erste Niedelage nach zuletzt 13 unbesiegt Partien).

Die Lieferinger waren wie bei dieser Aktion zumeist einen Schritt hinterher. Am Heimerfolg gibt es demnach auch nichts zu rütteln.

St. Pölten hat das Heft ganz klar in der Hand

Gegen die personell dezimierten Lieferinger (ohne Vasquez, Schiestl, Crescenti, Okoh, Owusu und Hofer) ist das "Wolfsrudel" vom Start weg darauf bedacht, landen zu können. Bernd Gschweidl: "Im Frühjahr sollen mehr Punkte wie im Herbst her. Den Grundstein dafür wollen wir gegen Liefering legen und uns für die Niederlage im Hinspiel revanchieren."

3. Minute: Der 20-jährige US-Amerikaner Llanez jr. stellt Gästekeeper Stejskal erstmalig auf den Prüfstand. Nur drei Minuten später klingelt es im Gehäuse der „Lieferinger U18“. Nach einem Keiblinger-Eckball ist Daniel Schütz per Kopf mit dem 1:0 zur Stelle. Nach einer Viertelstunde gelingt es der Aufhauser-Truppe besser, die vorhandenen PS auf die Straße zu bringen. Aber torgefährlicher bleiben die Hausherren. In der 18. Minute springt bei einer Davies-Chance erneut Schlussmann Stejskal als Retter in höchster Not ein.

Die „Jungbullen“, seit 13 Spielen unbesiegt, gelangen kaum zur Entfaltung. Tormöglichkeit gibt es auf Seiten der Gäste im ersten Durchgang keine zu erwähnen - verdient demnach der Halbzeitstand von 1:0. Monzialo, der Neue im Dress der Niederösterreicher (37.) und Davies (43.) lassen zuvor noch die Topchancen auf das 2:0 ungenützt.

Kaum bietet sich den Salzburgern etwas Spielraum, sind zwei St. Pölten-Spieler zur Stelle um diesen einzuengen.

Schwache Lieferinger laufen zumeist nur hinterher

Die jungen Salzburger werden einen gehörigen Zahn zulegen müssen, will man bei dieser Sonntags-Matinee letztlich nicht punktelos dastehen. St. Pölten agiert bislang sehr druckvoll, einziges Manko ist es, dass es "nur" 1:0 steht. Die Helm-Schützlinge gehen auch nach dem Seitenwechsel sehr ambitioniert an die Sache heran. 48. Minute: Salamon findet mit einem Freistoßball in Keeper Stejskal seinen Meister. Die "Jungbullen" haben weiterhin so ihre Probleme, entsprechend ins Spiel zu finden. St. Pölten attackiert den Gegner nach wie vor sehr früh, was den Lieferingern ganz und gar nicht schmeckt. 62. Minute: Llanez jr. verabsäumt es das 2:0 zu erzielen. Im Gegenstoß findet dann Agyekum die erste Einschussgelegenheit für Liefering vor.

69. Minute: Atiabou mit der ungeschickten Strafraumattacke am soeben eingewechselten Lang. Den dafür zurecht verhängten Elfmeter versenkt George Davies zum sicheren 2:0. Was die Aufgabe für die Gäste nicht wirklich einfacher gestaltet. Es mangelt diesmal einfach an der nötigen Struktur. St. Pölten steht völlig verdient davor, den ersten Frühjahrssieg gutzuschreiben. 80. Minute: Davies bedient Schütz, der aber jagt das Leder aus bester Position in die Wolken. Das war es dann gewesen. Die "Wölfe" krallen sich dem Spielverlauf nach völlig verdient, drei Zähler - Spielendstand: 2:0.

In der nächsten Runde besitzt St. Pölten am 25. Feber um 18:30 Uhr das Heimrecht gegen BW Linz. Liefering ist dann um 20:25 Uhr der Gastgeber gegen Lustenau.

SKN ST. PÖLTEN - FC LIEFERING 2:0 (1:0)

NV Arena, 1.255 Zuseher, SR; Fröhlacher - Katholnig - Koller

SKN St. Pölten (4-3-3): Kasten, Davies, Ramsebner, Riegler, Schütz (83. Messerer), Tursch, Salamon (66. Lang), Kovacevic (83. Hong), Llanez jr. (75. Barlov), Keiblinger, Monzialo (66. Pemmer)

FC Liefering (4-4-2): Stejskal, Böckle, Wallner (66. Baidoo), Ibertsberger, Bijelic, Atiabou, Diakite (74. Berki), Agyekum, Kameri (74. Paumgartner), Neumann (56. Halwachs), Reischl (74. Jano)

Torfolge: 1:0 (6. Schütz), 2:0 (69. Davies/Elfer)

Gelbe Karten: Salamon bzw. Diakite, Agyekum, Wallner, Aufhauser (Tr.)

