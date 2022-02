Zur 17. Runde der Admiral 2. Liga kreuzte der SV Horn mit dem GAK 1902 die Klingen. Aufgrund der Tabellensituation (GAK 7., Horn 12.) war das Auswärtsteam als Favorit in die Partie gestartet. Außerdem wollten die Grazer ihrem neuen Trainer Gernot Messner einen Auftakt nach Maß bescheren und die drei Auswärtspunkte mitnehmen. Doch auch die Heimischen wollten nach dem Nachtrags-Remis gegen Vorwärts Steyr unbedingt im eigenen Stadion voll punkten. Am Ende setzte sich der Grazer Stadtklub mit 2:0 durch und freute sich über den allerersten Auswärtssieg in Horn.

David Peham traf kurz vor der Pause per Kopf zum 1:0 für GAK

Zu Beginn tasteten sich beide Teams ab, es dauerte elf Minuten, ehe die Zuseher mit der ersten Torchance verwöhnt wurden. Nach einem weiten Einwurf in den Strafraum der Gäste, kam Marco Siverio Toro am Elfmeterpunkt frei zum Schuß, diese Möglichkeite landete aber neben dem Gehäuse. Der GAK konterte nur eine Minute später mit einer Halbchance - Daniel Kalajdžić setzte sich im Horner Strafraum schön durch - beim Schuß hatte der 21jährige sein Visier aber nicht richtig eingestellt.

Die Begegnung wurde jetzt ein wenig fad, beide Mannschaften neutralisierten sich gegenseitig, Torchancen blieben Mangelware. In der 42. Minute kamen die mitgereisten GAK-Fans dennoch auf ihre Kosten - René Rosenberger zauberte eine Flanke in den Fünfmeterraum - dort lauerte David Peham und köpfte den Ball zur 1:0 Führung für die Roten ins Tor. Dies war auch der Pausenstand - aufgrund der aktiveren Spielweise eine verdiente Führung für die Gäste aus Graz.

Michael Huber stellte mit seinem Premierentor auf 2:0 für die Gäste

Die ersten zehn Minuten in der zweiten Spielhälfte gehörten den Hausherren, sie versuchten das Spiel an sich zu reißen und zum schnellen Ausgleich zu gelangen. Das Auswärtsteam machte dem munteren Treiben aber einen Strich durch die Rechnung - Michael Huber erzielte in der 51. Minute per Kopf sein Premierentor für die Grazer Athletiker. Diesem Treffer war ein sehr schönes Zuspiel von Gerald Nutz vorausgegangen - er zirkelte seinen Freistoß über die Mauer - genau auf den Kopf des Torschützen. Bei diesem Treffer hatten die Horner doppeltes Pech - Einsergoalie Simon Kronsteiner verletzte sich beim Luftduell mit Huber und musste verletzungsbedingt raus - für ihn kam Jaroslav Kaspirin (60.).

Die Hausherren erholten sich von ihrem Schock sehr schnell - in der 66. Minute zog Denizcan Cosgun ab - Daniel Meierhofer machte jedoch die kurze Ecke zu und klärte. Gleich darauf versuchte es Ilter Ayyildiz mit der Ferse - der Ball ging daneben. Horn wurde jetzt immer stärker und übernahm zwar sukzessive das Kommando, war aber dennoch selten in der Gefahrenzone anzutreffen.

So konnte der GAK geschickt den Vorsprung über die volle Distanz bringen und sich neben einem gelungenen Frühjahrssaisonauftakt auch über den allerersten Auswärtssieg gegen Horn freuen. Doch das war nicht die einzige Premiere für die Roten an diesem Spieltag: Coach Gernot Messner gewann bei seiner Meisterschafts-Premiere auf der Bank und Michael Huber erzielte sein Premierentor - ein Sieg für die Chronik der Grazer Athletiker.

Stimmen zum Spiel:

Dieter Elsneg, Sportchef GAK:

"Es war ein guter Auftritt von unserer Mannschaft. Wir hatten bis zum heutigen Tag in Horn noch nie gewonnen, dort das erste Spiel zu bestreiten war nicht einfach. Deshalb freut es uns natürlich besonders, das wir gewonnen haben. Nach dem 2:0 Vorsprung haben wir uns ein wenig reindrücken lassen, die drei Punkte dennoch über die volle Distanz gebracht. Großes Kompliment an das Team zum Sieg, der sehr wichtig für uns war."

SV HORN - GAK 1902 0:2 (0:1)

Torfolge: 0:1 (Peham 42.), 0:2 (Huber 51.)

Sparkasse Horn Arena; Zuseher; Hameter - Gruber - Sadany

Liveticker SV Horn - GAK 1902

Aufstellungen:

Horn SV: Simon Kronsteiner (60. Jaroslav Kaspirin)- Frank Sturing, Samuel Biek, Paul Gobara (82. Sérgio Marakis), Jürgen Bauer - Marcel Schelle, Andree Neumayer (K) (82. Martin Majnovics), Ilter Ayyildiz (82. Djibril Touré), Albin Gashi (21. Burak Yılmaz) - Marco Siverio Toro, Denizcan Cosgun

GAK 1902: Jakob Meierhofer - Michael Huber, Lukas Graf, Marco Sebastian Gantschnig, Felix Köchl, Benjamin Rosenberger - Markus Rusek (85. Markus Stenzel), Gerald Nutz (96. Paul Koller), Marco Perchtold (K) (85. Dragan Smoljan) - David Peham, Daniel Kalajdzic (71. Pedro Felipe)

Fotos: gepaAdmiral und RIPU Sportfotos