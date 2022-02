Am Freitagabend kam es in der Admiral 2. Liga zum Duell zwischen Young Violets und dem Floridsdorfer AC. Die Gäste gingen als Favorit ins Spiel und konnten dieser Rolle auch gerecht werden. Das Spiel endete mit einem 2:0-Auswärtssieg. Die Gäste starten damit perfekt in das Frühjahr.

Führung für die Gäste

Die Gäste beginnen stark und setzen den Gegner sogleich unter Druck. Es sollte auch nicht lange dauern, ehe das 1:0 fällt. Elias Felber lässt dem Goalie der Violets keine Chance und stellt auf 1:0. Mit der Führung im Rücken wollen die Floridsdorfer nachlegen, was aber nicht gelingt. Auch die Gastgeber kommen dann besser Spiel: Denis Dizdarevic gelingt es in dieser Phase allerdings nicht, eine gute Möglichkeit zu nutzen - eine sehenswerte Aktion über mehrere Stationen. Kurz darauf ist wieder mehr drin: Leonardo Ivkic (Young Violets) mit der Chance, aber das Runde will nicht in den Kasten. Dann versucht es Maximilian Sax, das Runde will aber nicht ins Eckige. Das Spiel plätschert dann dahin und Floridsdorf bekommt das Spiel trotz Führung nicht wirklich in den Griff. Kurz darauf ist es wieder Sax, doch wieder bleibt bei es beim 0:1. Die erste Halbzeit endet mit einer Aktion von FLoridsdorfs Martin Rasner - dann geht es mit der knappen Führung für den Favoriten aus "Transdanubien" in die Kabinen.

Gastgeber riskieren

Die zweite Halbzeit beginnt mit stärkeren Violets. Chance in Minute 59, doch Csaba Mester vergibt und der Spielstand bleibt unverändert. Dann Tor-Möglichkeit für Anthony Schmid (FAC), der diese Gelegenheit aber nicht nützen kann. Dann wieder die Gastgeber: Csaba Mester verfehlt das Tor. In Folge wird auf beiden Seiten gewechselt. Die Heimischen riskieren dann immer mehr und gehen mehr Risiko ein. Das ist auch notwendig, wenn man Zählbares am Verteilerkreis behalten möchte. Anstatt des Ausgleichs fällt schließlich in der 79. Minute das 2:0. Marcel Monsberger befördert den Ball über die Linie. Die Gastgeber geben zwar nicht auf, doch jetzt wird es sehr schwer. Floridsdorf steht hinten gut und überlässt den Violetten das Spiel. Das Spiel endet mit der Chance auf das 3:0 für die Gäste. Nach etwas mehr als 90 Minuten pfeift der Schiedsrichter ab. .

Photocredit: Josef Parak