Zum Frühjahrsstart der ADMIRAL 2. Liga empfing Tabellenführer SC Austria Lustenau den SV Licht-Loidl Lafnitz im heimischen Reichshofstadion. Spielmacher Muhammed Cham konnte für Lustenau überzeigen, mit einem Doppelpack sorgte er für den 2:1-Heimsieg. Die Lafnitzer Aufholjagd kam zu spät, der Anschlusstreffer fiel erst in der 88. Spielminute.

Guter Start für Grün-Weiß

Zehn Punkte trennten Tabellenführer Austria Lustenau und den SV Lafnitz vor Anpfiff der Partie. Nichtsdestotrotz: Ein einfaches Spiel würde es nicht werden, das wusste man in Lustenau. Denn die Mader-Elf, Aufstiegsaspirant Nummer eins, ist im Frühjahr der große Gejagte der Liga.

Und obwohl die Lustenauer nicht überragend spielten – den besseren Start hatten die Gastgeber aus dem Ländle. Bereits in der 13. Minute brachte Muhammed Cham seine Farben in Front: Hakim Guenoche fand die Lücke in der Abwehr, bediente Cham per Pass ideal. Dieser umkurvte dann Lafnitz-Keeper Andreas Zingl – und die Lustenauer Führung war perfekt. So wirklich gefährlich wurde es in der ersten Halbzeit dann aber nicht mehr. Fadinger und Lema (26. & 41.) sorgten zwar noch für offensive Akzente auf Seiten der Gäste – in die Pause ging es für Lafnitz aber mit dem 0:1-Rückstand.

Die Aufholjagd kam zu spät

Nach der Pause landete der Ball dann aber im Tor der Lustenauer, aufgrund einer Abseitsposition wurde der Lafnitzer Treffer aber aberkannt. Glücklicher agierten da die Hausherren: In der 51. Minute erhöhte Cham auf 0:2 – der Treffer war aber durchaus kurios: Nachdem der Ball von der Stange zurück ins Feld sprang, bugsierte ihn Cham ins Tor, Zingl hatte erneut das Nachsehen. Das Spiel schien somit entschieden. Kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit gelang der Semlic-Elf aber noch der Anschlusstreffer durch Christoph Halper (88.), die Aufholjagd kam aber zu spät. Lafnitz drückte noch einmal auf den Ausgleich, musste aber in der Nachspielzeit aber fast noch einen dritten Gegentreffer durch Doppelpacker Cham hinnehmen – Zingl konnte aber parieren (90./+5).

Durch den 2:1-Heimsieg kann Lustenau die Tabellenführung verteidigen. Der FC Liefering kann mit einem Sieg morgen aber bereits wieder auf drei Punkte herankommen. Lafnitz hingegen verpasst durch die Auswärtsniederlage den Sprung zu den Spitzenplätzen der Tabelle.

Phillip Semlic, Trainer SV Lafnitz:

"Wir haben 15 Minuten gebraucht bis wir in der Partie waren, mussten dann leider auch den Rückstand hinnehmen. Nach dem 0:1 haben wir das Spiel übernommen, haben durch gut herauskombinierte Situationen vier Torchanchen kreiren können, die wir leider nicht in Zählbares ummünzen konnten. Wir wollten nach der Pause so weiterspielen - leider wurde uns ein Tor aberkannt, dass auf anderen Plätzen sicher schon mal gegeben wurde. Postwendend erhielten wir das 2:0, die Mannschaft hat dennoch nicht aufgesteckt, hat weiter gekämpft. Auch die beiden Möglichkeiten in der Schlussphase konnten wir nicht nützen, somit können wir aus Lustenau leider nichts mitnehmen, was aber heute sicher im Bereich des Möglichen gewesen wäre."

ADMIRAL 2. Liga, 17. Runde

SC Austria Lustenau - SV Licht-Loidl Lafnitz 2:1 (1:0)

Reichshofstadion; SR Gmeiner

Tore: 13. 1:0 Muhammed Cham, 51. 2:0 Muhammed Cham, 88. 2:1 Domenik Schierl (Eigentor)

Startelf Lustenau: Schierl - Hugonet, Guenouche, Mätzler, Anderson, Baiye, Cham, Grabher, Teixeira, Cheukoua, Tabakovic

Startelf Lafnitz: Zingl - Umjenovic, Gschiel, Gremsl, Wendler, Grasser, Schriebl, Gölles, Siegl, Lema, Fadinger

Foto: GEPA/ADMIRAL