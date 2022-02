Der SKU Ertl Glas Amstetten hatte den FC Mohren Dornbirn 1913 in der 17. Runde der ADMIRAL 2. Liga zu Gast. Für die starke Amstettner Mannschaft waren die ersatzgeschwächten Dornbirner keine große Hürde: Die Fallmann-Elf holte sich einen verdienten 4:0-Heimsieg und steht damit auf dem vierten Tabellenrang.

Dornbirn mit der "Mission Impossible"

Die Aufgabe war für den FC Dornbirn beim Pflichtspiel-Debüt von Muhammet Akagündüz alles andere als leicht: Die Rothosen stecken mittendrin im Abstiegskampf, zudem konnten coronabedingt gleich elf Spieler die Auswärtsfahrt nach Amstetten nicht mitmachen. Nur 14 Spieler und zwei Torhüter standen zur Verfügung, die Bundesliga lehnte eine Spielverschiebung ab.

Trotz der schier aussichtslosen Lage gaben sich die Rothosen aber kämpferisch, setzten immer wieder Nadelstiche gegen die hochfavorisierten Amstettner. Diese brauchten etwas, um auf Betriebstemperatur zu kommen – in der 17. Spielminute gelang aber dennoch die Führung gegen die Dornbirner Rumpfelf. Philipp Schellnegger schlenzte den Ball zum 1:0 in die Maschen. Dornbirns Sebastian Santin fand im Gegenzug per Kopf eine gute Möglichkeit vor, der Ball ging aber daneben. Minuten vor der Pause sorgte Amstetten dann für die Voreintscheidung. Erst konnte Awassi einen Amstettner im Strafraum nur per Foul stoppen – den fälligen Strafstoß verwandelte Peter Tschernegg zum 2:0 (41.) Und noch vor dem Pausenpfiff legte Feiertag nach, das 3:0 erzielte er nach einem Abwehrfehler der Rothosen (44.).

Ein gebrauchter Tag für die Rothosen

Mit der klaren Halbzeitführung der Hausherren war das Spiel schon vorzeitig entschieden. Nach dem Wiederanpfiff dauerte es dann nur mehr drei Minuten, ehe Philipp Schellnegger den Doppelpack schnürte: Eine Hereingabe in den Strafraum musste er nur mehr über die Linie drücken. Kurz vor dem Ende der Partie sah noch ein Dornbirner Gelb-Rot: Neuzugang Berk Cetin musste nach einer Unsportlichkeit vorzeitig unter die Dusche.

Die Reise nach Niederösterreich wurde somit zur erwartet schweren für den FC Dornbirn, der weiterhin den 14. Tabellenplatz belegt. Amstetten hingegen liegt auf Platz vier.

ADMIRAL 2. Liga, 17. Runde

SKU Ertl Glas Amstetten - FC Mohren Dornbirn 1913 4:0 (3:0)

Ertl Glas-Stadion; 660 Zuschauer; SR Untergasser

Tore: 17. 1:0 Philipp Schellnegger, 41. 2:0 Peter Tschernegg (Strafstoß), 44. 3:0 Stefan Feiertag, 48. 4:0 Philipp Schellnegger

Gelb-Rote Karte: 84. Berk Cetin (Dornbirn, Unsportlichkeit)

Startelf Amstetten: Verwüster - Kurt, Dirnberger, Leimhofer, Ammerer, Offenthaler, Schellnegger, Tschernegg, Kovacec, Feiertag, Mayer

Startelf Dornbirn: Bundschuh - Cetin, Favali, Santin, Prirsch, Wächter, Imre, Abdijanovic, Mijic, Awassi, Kircher

Foto: GEPA/ADMIRAL