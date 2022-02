Der KSV 1919 empfing den FC Wacker Innsbruck zur 17. Runde in der Admiral 2. Liga. Bei beiden Teams feierten die Trainer ihr Debüt, sowohl für Vladimir Petrovic als auch für Michael Oenning war es das erste Meisterschaftsspiel. Und noch etwas vereinte die Kontrahenten - die Kader waren mit einigen Neuen gespickt und die Startformationen gegenüber dem letzten Spiel im Herbst total verändert. Nach neun Minuten führten die Hausherren mit 2:0, Innsbruck holte zwar auf ging aber am Ende dennoch mit 3:2 unter. Ein verdienter Sieg für die Falken!

Matthias Puschl jubelte nach neun Minuten über seinen Treffer zum 2:0

Nach 65 Sekunden stand es bereits 1:0 für den KSV

Die Begegnung startete gleich mit einem Tor, bereits nach 65 Sekunden traf Mario Grgic nach sehenswerten Zuspiel von Maximillian Kerschner zur 1:0 Führung für den Kapfenberger SV. Die Fans hatten noch gar nicht richtig fertig gejubelt, ehe Mathias Puschl in der 5. Minute auf 2:0 erhöhte. Ein Traumstart also für die Gastgeber, das Auswärtsteam war jetzt sichtlich geschockt. Langsam fingen sich die Innsbrucker wieder, Marco Holz und Renato Babic (16. und 24.) brachten ihre Möglichkeiten aber nicht im Gehäuse unter.

Je länger die Partie dauerte, desto stärker agierten die Auswärtigen. Ronivaldo verkürzte in Minute 41 auf 2:1 und bewies unmittelbar danach, dass er nicht nur ein eiskalter Vollstrecker sondern auch ein guter Assistgeber ist. Er übergab den Ball an Dennis Grote und der 35jährige Deutsche versenkte das runde Leder zum durchaus verdienten 2:2 Ausgleich (45 +1). Mit dem 2:2 Zwischenresultat ging es dann in die Pause - die Zuseher durften eine spannende zweite Halbzeit erwarten.

Mario Grgic traf einmal selbst und legte ein Tor auf

Auch in Hälfte Zwei fanden die Hausherren den besseren Start - in der 53. Minute hätten zuerst Winfried Amoah und dann Meletios Miskovic den Sack früh zumachen können - beide Schüsse verfehlten aber ihr Ziel. Auf der Gegenseite war es Marco Holz das Runde nicht im Eckigen unterbringen konnte (62.). Die Partie stand jetzt auf sehr hohem Niveau, beide Mannschaften schenkten sich nichts und wollten unbedingt zum Torerfolg kommen. Das gelang den Kapfenbergern auch in der 69. Minute: nach einem sehenswerten Zuspiel von Mario Grgic zog Meletios Miskovic am 16er ab und versenkte den Ball unhaltbar für Innsbruck-Keeper Marco Knaller im linken Kreuzeck.

Jetzt passierte nicht mehr viel im Franz-Fekete-Stadion, der KSV machte hinten dicht und die offensiven Bemühungen von Wacker Innsbruck blieben unbelohnt. Obwohl Schiedsrichter Dominic Schilcher sieben Minuten nachspielen ließ, schafften es die Gäste nicht mehr den heißersehnten Ausgleichstreffer zu erzielen. Ganz im Gegenteil! Die Hausherren hätten ihr Torkontigent drei Sekunden vor dem Abpfiff noch erhöhen können. Torhüter Knaller verlor einen Ball vor der Mittellinie an Puschl - er versuchte aus 60 Metern einen Heber aufs leere Tor, traf dabei aber nur die Stange. Am Ende freuten sich die Hausherren über die drei Punkte und Coach Vladimir Petrovic über sein gelungenes Meisterschaftsdebüt auf der Trainerbank.

Stimme zum Spiel:

David Sencar, Co-Trainer KSV:

"Wir haben super reingestartet, hatten viel Respekt vor dem Gegner aber keine Angst. In der Halbzeitansprache haben wir vereinbart, gleich weiterzuspielen wie wir begonnen haben. Und das ist uns dann gelungen. Schlussendlich waren die drei Punkte hochverdient!"

KSV 1919 - WACKER INNSBRUCK 3:2 (2:2)

Torfolge: 1:0 (1. Grgic), 2:0 (9. Puschl), 2:1 (41. Ronivaldo), 2:2 (45+1 Grote), 3:2 (69. Grgic)

Franz-Fekete-Stadion; 500; Schilcher - Hartl - Mimra

Aufstellungen:

Kapfenberger SV: Patrick Krenn, Christoph Graschi (60. David Heindl), Mario Grgic (K) (87. Luci Sokcevic), Matthias Puschl, Sekou Sylla, Nemanja Zikic (59. Michael Wildbacher, 79. Lukas Macher)), Winfred Amoah, Yao Olivier Juslin N'zi, Karlo Lalic, Marko Iharos, Maximilian Kerschner (45. Meletios Miskovic)

Wacker Innsbruck: Marco Knaller - Alexander Joppich, Florian Kopp, Renato Babic (45. Merchas Doski) - Florian Jamnig (K), Marco Holz, Dennis Grote, Clemens Hubmann, Paolino Bertaccini (91. Raphael Galle) - Ronivaldo Bernardo Sales, Rio Nitta (69. Alexander Grundler)

Fotos: RIPU Sportfotos