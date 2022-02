Am 18. Spieltag, zugleich die 2. Frühjahrsrunde, traf in der ADMIRAL 2. Liga, der spusu SKN St. Pölten auf den FC Blau-Weiß Linz. Und dabei erlebten die 1.300 Zuseher zwei grundverschiedene Halbzeiten. Zuerst sind es die "Königsblauen", die das Geschehen bestimmten. In der zweiten Hälfte übernahm dann St. Pölten das Kommando. Vieles deutete schon auf einen Auswärtssieg hin, als Kovacevic in der 95. Minute in Überzahl Köpfchen bewies. Letztlich entsprach das 1:1-Remis dann auch dem Gebotenen.

Aleksandar Kostic brachte die Blau-Weißen mit seinem 4. Saisontor in Führung. Schlussendlich musste man sich dann aber einmal mehr mit einem Punkt begnügen.

Kostic ballert die Blau-Weißen in Führung

Während das "Wolfsrudel" zuhause gegen Lieferung ordentlich die Muskeln spielen lässt, müssen sich die Linzer gegen Nachzügler Steyr als Gastgeber mit einem Derbypunkt begnügen. Demnach war St, Pölten, 9 Spiele nur eine Niederlage, gegenüber den "Königsblauen", zuletzt sechsmal sieglos, mit der Favoritenrolle behaftet. Nach der anfänglichen Abtastphase sind es dann die Gäste, ohne Brandner, Koch und Mensah, die durch Seidl in der 7. Minute zur ersten Gelegenheit gelangen.

St. Pölten findet nur schleppend in die Gänge, Torchancen gibt es vorerst keine zu vermelden. „Königsblau“ verzeichnet spielerische Vorteile, lässt aber vorerst ebenso die Torgefahr vermissen. Die Partie spielt sich durchwegs im Mittelfeld ab. 22. Minute; Nach einem Tursch-Kopfball (Keiblinger-Corner) bekommt Linz-Keeper Schmid erstmalig etwas zum halten. Die Partie bleibt auch danach sehr überschaubar bzw. fehlt es einfach an den zündenden Ideen. 36. Minute: Debütant Neumayr mit der mustergültigen Vorarbeit, der Vollstrecker zum 0:1 ist dann Aleksandar Kostic.Nicht unverdient - zugleich dann auch der Halbzeitstand.

St.Pölten-Torschütze Kresimir Kovacevic verfolgt Philipp Malicsek, interessierter Beobachter ist Daniel Schütz.

Kovacevic trifft in der 95. Minute zum 1:1-Ausgleich

Wenn die Helm-Truppe im zweiten Durchgang nicht imstande ist, aus der Lethargie zu erwachen, wird es wohl nicht einfach werden, einen Punktezuwachs zu verbuchen. George Davies wird es in der 50. Minute zu bunt, sein Schuss verfehlt nur knapp sein Ziel. Zumindest einmal ein erstes Lebenszeichen der Niederösterreicher. 56. Minute: Das muss eigentlich das 1:1 sein. Llanez jr. bedient Davies, der alles richtig macht, aber letztlich das Gehäuse verfehlt.

Die Gäste beschränken sich danach den knappen Vorsprung zu verwalten. Wenngleich die „Blau-Gelben“ nun wesentlich besser im Spiel sind. In der 65. Minute waren es dann nur mehr 10 Blau-Weiße, als Strauss eine überzogene Gelb-Rote Karte präsentiert bekommt. 70. Minute: Der nächste Hochkaräter für St. Pölten, diesmal vernebelt der US-Amerikaner Llanez junior. In Unterzahl geraten die Linzer nun in den letzten Minuten gehörig ins Hintertreffen. Mit vereinten Kräften gelingt es aber sich schadlos zu halten.

In der unmittelbaren Schlussphase kommt es aber doch noch zum verdienten Ausgleich. In der 94. Minute verhindert diesen Torhüter Schmid noch mit einer Glanztat (Gschweidl-Schuss aus 5 Metern). Dann aber kommt die 95. Minute: Lukas Tursch mit der Kopfballvorlage für den Kroaten Kresimir Kovacevic, der wuchtig zum 1:1-Spielendstand einköpfelt. In der nächsten Runde gastiert St. Pölten am Freitag, 4. März um 18:30 Uhr in Horn. BW Linz besitzt dann am Sonntag, 6. März mit der Startzeit um 10:30 Uhr das Heimrecht gegen Lafnitz.

SKN ST. PÖLTEN - FC BLAU-WEISS LINZ 1:1 (0:1)

NV Arena, 1.300 Zuseher, SR: Sadikovski - Pichler - El Sadany

SKN St. Pölten: Kasten, Ramsebner, Riegler (46. Messerer), Tursch, Schütz (46. Conte), Davies (82. Pemmer), Keiblinger, Salamon (60. Lang), Kovacevic, Llanez jr., Monzialo (60. Gschweidl)

BW Linz: Schmid, Strauss, Schösswendter (69. Socovka), Mitrovic, Maranda, Pirkl, Malicsek (54. Windhager), Huber (69. Janeczek), Seidl, Kostic, Neumayr (87. Mayulu)

Torfolge: 0:1 (36. Kostic), 1:1 (95. Kovacevic)

Gelbe Karten: Riegler bzw. Strauss

Gelb-Rote Karte: Strauss (65. BW Linz)

Stimme zum Spiel:

Gerald Scheiblehner, Trainer Blau-Weiß Linz:

"Mit einem Punkt in St. Pölten, noch dazu in Unterzahl, muss man einfach zufrieden sein. Der Ausschluss war meiner Meinung nach aber einfach nur lächerlich und nicht vertretbar. Mit der Darbietung meiner Mannschaft bin ich in Summe gesehen sehr zufrieden. Schade, ein Gegentreffer in letzter Sekunde ist dann immer eine bittere Sache. Wenn es uns gelingt da anzuschließen, wird auch der Erfolg sehr bald wieder zurückkommen."

