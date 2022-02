Am 18. Spieltag, zugleich die zweite Frühjahrsrunde, traf in der ADMIRAL 2. Liga, der FC Mohren Dornbirn auf die FC Juniors OÖ. Den "Rothosen" wollte es auch diesmal nicht gelingen, trotz hervorragender Möglichkeiten, den angepeilten Heimsieg einzufahren. Die Oberösterreicher führten zwar früh mit 2:0. Letztlich aber musste man froh sein, den einen Zähler gutzuschreiben. Damit blieb man auch im 10. Anlauf in der Fremde sieglos. Beide Teams sind weiterhin vehement vom Abstieg bedroht.

Kapitän Benjamin Wallquist brachte die Juniors OÖ in der 25. Minute mit 2:1 in Führung. Schlussendlich reichte es aber wieder nicht zum ersten Auswärtssieg.

Die Juniors OÖ mit der knappen Pausenführung

Beim „Kellerderby“ im Ländle zählen die Punkte wahrlich doppelt. Beiderseits steht man mit dem Rücken zur Wand. Für die Trainer Akagündüz und Takacs geht es um das erstmalige Anschreiben. Den bislang einzigen Saisonsieg verbucht die oberösterreichische "Talenteschmiede" eben gegen Dornbirn. Coach Takacs: "Es wird wichtig sein, dass wir die Intensität auf das Feld bringen und die entscheidenden Körperduelle annehmen sowie gewinnen." Aber vorerst sind es die ersatzgeschwächten Hausherren, die der Partie den Stempel aufdrücken.

Bereits in der 5. Minute schrammt man nur knapp an der Führung vorbei. Im Gegenstoß ist es Sulzner, der mit einem Kopfball, in Keeper Lang seinen Meister findet. Jetzt kommt mehr Schwung in die Partie, beiderseits ist man auf den Endzweck ausgerichtet. Satin verstolpert die Chance auf die Dornbirner Führung, was die Gäste nachfolgend zu nützen wissen. 17. Minute: Dominik Weixelbraun dribbelt sich in den Strafraum und schließt erfolgreich zum 0:1 ab.

Danach verbuchen die Juniors OÖ Oberwasser, der Gastgeber rennt vergeblich an. 25. Minute: Dornbirn bekommt die Situation nicht geklärt. Kapitän Wallquist ist mit dem 0:2 zur Stelle. 30. Minute: Drame lässt die Topchance auf das 0:3 ungenützt. Die Strafe folgt auf den Fuß: Neuzugang Patrik Mijic nützt die Gunst der Stunde und stellt mit der nächsten Aktion auf 1:2. Zugleich dann auch in einer sehr flotten Begegnung der Halbzeitstand.

Dornbirn verbucht wesentlich mehr Spielanteile

Das letzte Wort in diesem Abstiegskrimi ist noch lange nicht gesprochen. Dornbirn, dreimal bietet sich Abdijanovic in der Schlussphase der ersten Hälfte die Ausgleichschance, wittert die Möglichkeit, hier noch etwas zu reißen. Wenngleich die Gäste alle Kräfte mobilisieren, um diese drei so wichtigen Zähler ins Trockene zu bringen. Es gelingt auch dem Platzherrn, den Wind etwas aus den Segeln zu nehmen. Zudem verfügt man mit Tobias Lawal über einen sehr verlässlichen Schlussmann.

56. Minute: Nach einem Strafraumfoul nützt Mijic die Gelegenheit des Elfmeters - neuer Spielstand: 2:2. Dornbirn gibt sich damit aber nicht zufrieden, man will diese drei Punkte unbedingt gutschreiben. Die "Rothosen" bleiben auch am Drücker, die Juniors OÖ gelangen kaum zu Entlastungsangriffen. Aber mit vereinten Kräften gelingt es den Gästen sich weiter schadlos zu halten bzw. kommt man in der Schlussviertelstunde wieder besser zur Geltung. 87. Minute: Der eingewechselte Stefel lässt die Möglichkeit auf das 3:2 ungenützt.

Letztlich bleibt es dann bei der 2:2-Punkteteilung. Ein Ergebnis, mit dem die Gäste gut bedient sind. In der nächsten Runde gastiert Dornbirn am Samstag, 5. März um 14:30 Uhr bei den Young Violets. Die Juniors OÖ besitzen bereits am Tag zuvor mit der Startzeit um 18:30 Uhr das Heimrecht gegen den GAK.

FC DORNBIRN - FC JUNIORS OÖ 2:2 (1:2)

Stadion Birkenwiese, 750 Zuseher, SR: Ristoskov - Trampusch - Koller

FC Dornbirn (3-5-2): Lang, Awassi, Prirsch, Favali (78. Friedrich), Bauernfeind (78. Stefel), Domig, Wächter (85. Krizic), Santin, Kircher (65. Imre), Abdijanovic (85. Nagler), Mijic

FC Juniors OÖ (5-3-2): Lawal, Softic, Philipsky (75. Griger), Würdinger, Wallquist, Wild, Valencia, Kadlec, Sulzner, Weixelbraun (56. Michlmayr), Drame

Torfolge: 0:1 (17. Weixelbraun), 0:2 (25. Wallquist), 1:2 (31. Mijic), 2:2 (56. Mijic/Elfer)

Gelbe Karte: Domig bzw. Würdinger, Softic

Stimme zum Spiel:

Bild: Harald Dostal / www.sport-bilder.at