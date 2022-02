Der SK Rapid II empfing Tabellennachbar SV Horn in der 18. Runde der ADMIRAL 2. Liga im heimischen Allianz Stadion. In einem unterhaltsamen Spiel konnten die Gäste aus Niederösterreich gleich zweimal einen Rückstand egalisieren. Am Ende war es aber Rapid-Neuzugang Rene Kriwak, der den Hütteldorfern in der 78. Minute mit dem 3:2 einen Heimsieg bescherte.

Ohne langes Abwarten

Die Partie zeigte sich von Beginn an munter. Die erste Chance gehörte den Jungrapidlern: Bei einem Abschluss auf das kurze Eck war Horn-Keeper Ehmann aber auf dem Posten (8.). Fünf Minuten später fiel dann aber die Führung des Heimteams. Rapid II kombinierte sich von der rechten Seite in die Mitte, Dragoljub Savic bediente Nicolas Binder - und der stellte auf 1:0 (13.). Die Führung währte nicht lange. Ein schnell ausgeführter Freistoß überraschte die Rapid-Abwehr, Denizcan Cosgun schaltete schnell und überlupfte Rapids Torwart Laurenz Orgler, der etwas überhastet aus dem Tor stürmte (18.).

Aber erneut: Der Zwischenstand wurde schnell von der Realität überholt. Keine zwei Minuten nach dem Ausgleich stellte Rapid die Führung erneut her. Aus gut 20 Metern nahm Benjamin Kanuric Maß und zwirbelte den Ball unhaltbar ins lange Eck 20.). Zwar hatte Horn noch beste Möglichkeiten auf das 2:2 - Horns Ilter Ayyildiz zielte in Minute 33 zu zentral, einen Freistoß von Marcel Schelle lenkte Orgler an die Stange - aber auch Rapid hätte die Führung noch ausbauen können. So zielte Kapitän Markus Sulzbacher nur knapp am zweiten Pfosten vorbei, Aristot Tabwe-Kasengele verfehlte das Tor per Kopf. Mit der Rapidler 2:1-Pausenführung ging es in die Pause.

Der Joker schlägt zu

Nach Wiederanpfiff dauerte es etwas, bis wieder wirklich Gefahr vor den Toren herrschte. Ein Distanzschuss leistete da Abhilfe: Marcel Schelle hatte aus halbrechter Position etwas Platz, versuchte sein Glück aus 20 Metern - und versenkte das Spielgerät unhaltbar für Orgler im langen Eck (69.). Das war aber noch lange nicht alles. Keine zehn Minuten später gingen die Rapidler zum dritten Mal in Führung - und das erneut nicht unverdient. Von der linken Seite brachte der agile Dragoljub Savic den Ball in den Fünfmeterraum, Horn-Verteidiger Samuel Biek schlug ein Luftloch - und so landete der Ball mit etwas Glück am Bein des eingewechselten Rene Kriwak. Für den Neuzugang (kam im Winter vom Wiener Sportclub) war es das erste Tor in der 2. Liga.

Durch den Heimerfolg kann sich Rapid in der Tabelle etwas von den unteren Plätzen absetzen und hält bei 22 Zählern. Horn hingegen hat weiterhin 16 Punkte auf dem Konto, auf die Abstiegsplätze hat die Landerl-Elf vier Punkte Vorsprung.

ADMIRAL 2. Liga, 18. Runde

SK Rapid II - SV Horn 3:2 (2:1)

Allianz Stadion; 200 Zuschauer; SR Untergasser

Tore: 1:0 (13.) Nicolas Binder, 1:1 (18.) Denizcan Cosgun, 2:1 (20.) Benjamin Kanuric, 2:2 Marcel Schelle (69.), 3:2 (78.) Rene Kriwak.

Startelf Rapid II: Orgler - Tabwe-Kasengele, Savic, Bosnjak, Wunsch, Sulzbacher, Binder, Hajdari, Kirchmayer, Kanuric, Velimirovic

Startelf Horn: Ehmann - Sturing, Biek, Majnovics, Gobara, Bauer, Marakis, Schelle, Ayyildiz, Toro, Cosgun

Fotos: GEPA/ADMIRAL