Am Freitagabend kam es in der Admiral 2. Liga zum Duell zwischen dem GAK und den Young Violets. Die Gastgeber gingen als klarer Favorit ins Spiel, mussten sich aber überraschend mit 1:3 (0:0) geschlagen geben. Der zwischenzeitliche Ausgleich war letztlich zu wenig.

Keine Tore

Die Gäste starten besser ins Spiel. Can Keles mit dem ersten Annäherungsversuch: Er lässt seinen Gegenspieler an der rechten Außenbahn stehen und zieht vom Sechzehnereck flach Richtung kurzes Eck ab - knapp vorbei. Kurz darauf eine ähnliche Aktion, diesmal auf der Gegenseite: Martin Pecar mit dem Haken zur Mitte und dem flachen Abschluss - Jakob Meierhofer im Tor nimmt das Leder locker auf. Frischer Beginn der Gäste!

In der neunten Minute ein weitere gute Möglichkeit für die Violetten durch Markus Rusek. Der Mittelfeldakteur wird im Sechzehner freigespielt und hat freistehend alle Möglichkeiten doch wirft zu viel in diesen Schuss hinein - drüber. Dann wieder die Heimischen: Nach einer Flanke aus dem Halbfeld setzt Raphael Schifferl mit dem Rücken zum Tor zum Kopfball an. Dadurch kann er den Ball nicht mehr richtig drücken und köpft links am Tor vorbei. Beide Mannschaften spielen mit offenem Visier, doch Tore fallen keine. So geht es mit dem 0:0 auch in die Kabinen.

Führung für die Wiener

Die zweite Halbzeit beginnt mit einem Blitzstart der Veilchen: Can Keles hat mächtig Platz auf der rechten Außenbahn und findet im Sechzehner Maximilian Sax. Dieser legt sich die Kugel einmal zurecht und schlenzt die Kugel anschließend mit viel Gefühl ins lange Eck. Ein Treffer fürs Auge. Der GAK will antworten: Mamadou Sangare lässt nach einem Freistoß per Nachschuss aus der zweiten Reihe die Latte zappeln. Die Aktion wurde allerdings währenddessen wegen Handspiel abgepfiffen. Nichtsdestotrotz eine gute Antwort des GAK nach dem Gegentreffer.

Mehr Risiko beim GAK

Die Grazer riskieren in Folge mehr und sollten dafür belohnt werden. David Peham drückt das Leder über die Linie. Der Abschluss von Gerald Nutz wird abgeblockt und zur Steilvorlage für Dragan Smoljan. Dieser stolpert über den Ball hinweg, doch David Peham steht goldrichtig und schiebt die Kugel zum Ausgleich ins Tor. Damit ist wieder alles offen, allerdings hält das 1:1 nicht lange, denn die Violets legen kurz darauf neuerlich vor.

Dicker Bock von Kapitän Michael Huber! Im eigenen Sechzehner lässt sich der Abwehrchef an der Grundlinie abkochen und verliert den Ball an Martin Pecar, welcher Osagie Bright Edomwonyi mustergültig bedient und die Veilchen erneut auf die Siegerstraße führt. Und so ist es auch. In der Schlussphase erzielen die Violets sogar noch einen Treffer, worauf der Schiri abpfeift.

ADMIRAL 2. Liga, 18. Runde

GAK - Young Violets 1:3 (0:0)

Merkur Arena; SR Jäger

Tore: 0:1 (47.) Maximilian Sax, 73. 1:1(73.) David Peham, 1:2 (79.) Osagie Bright Edomwonyil, 1:3 (90. +2) Silvio Apollonio-

Startelf GAK: Jakob Meierhofer - Michael Huber (K), Lukas Graf, Marco Sebastian Gantschnig, Felix Köchl, Benjamin Rosenberger - Markus Rusek, Gerald Nutz, Mamadou Sangare - David Peham, Daniel Kalajdzic

Startelf Young Violets: Lukas Wedl - Niels Hahn, Can Keles, Silvio Apollonio, Sterling Siloe Yateke - Mario Gintsberger, Matteo Meisl (K), Timo Schmelzer, Raphael Schifferl - Martin Pecar, Maximilian Sax.

Bilder: Admiral/GEPA