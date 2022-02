Im Abstiegskampf hatte der SK Vorwärts Steyr zur Sonntags-Matinee der ADMIRAL 2. Liga den SKU Ertl Glas Amstetten zu Gast. Obwohl die Steyrer eine engagierte Leistung zeigten und verdientermaßen durch Martin in Führung gingen, reichte es am Ende nur zu einem Punkt. Den Amstettner Ausgleich erzielte Kapitän Arne Ammerer.

Belohnung vor der Pause

Beide Mannschaften präsentierten sich hellwach, zeigten sich kämpferisch - und erarbeiteten sich auch beste Torchancen. Die erste gute Möglichkeit gehörte den Gästen aus Amstetten, die zunächst besser in die Partie fanden. Peter Tschernegg nahm aus gut 18 Metern Maß, sein Versuch geriet aber etwas zu hoch (16.). Und auch sein Teamkollege Thomas Mayer fand eine Top-Chance vor: In der 28. Spielminute wurde er per Steilpass in die Spitze geschickt, chippte den Ball dann aber etwas zu hoch - das Spielgerät rauschte knapp über das Kreuzeck.

Nach gut einer halben Stunde wurden auch die Gastgeber in der Offensive gefährlicher. Zunächst scheiterte Tolga Günes noch an Verwüster, Alem Pasic zog gegen den Amstettner Keeper wenig später ebenso den Kürzeren (32.). Pasics Abschluss kratzte Dino Kovacec nach Verwüster-Parade gerade noch von der Linie. Auf der Gegenseite prüfte Tschernegg per Freistoß Thomas Turner - der Torwart hielt stark (38.).

Aber Steyr war am Drücker, zeigte sich bissig in den Zweikämpfen, hatte durch einen Kopfball von Prada-Vega die Chance zur Führung - und belohnte sich noch vor der Pause. Christopher Kröhn bediente Michael Martin mit einem guten Pass, von rechts schob dieser den Ball dann unhaltbar in die Maschen (43.). Mit der 1:0-Pausenführung für Steyr ging es in die Pause.

Ammerer als Nutznießer

Auch nach dem Seitenwechsel präsentierten sich die Vorwärts-Spieler besser, hatten direkt nach Wiederanpfiff mehrere gute Möglichkeiten. Das Tor aber fiel auf der anderen Seite, Amstetten kam zum Ausgleich. Ausgangspunkt war dabei ein Ballverlust im Steyrer Aufbauspiel. Amstetten schaltete schnell, Kapitän Arne Ammerer bekam den Ball im Sechzehner und verwertete eiskalt zum 1:1 (60.).

Steyr-Coach Madlener reagierte auf den Ausgleich, brachte mit Sahanek und Filip zwei Neue. Es änderte nichts daran, dass offensiv im zweiten Durchgang nur wenig ging. Nicht nur Steyr, sondern auch Amstetten kam nach dem 1:1 nur selten vor das gegnerische Tor, gefährlich wurde es dann nur bedingt. Stefan Feiertag hätte in der zweiten Minute der Nachspielzeit sogar noch fast den Amstettner Siegtreffer erzielt, bei seinem Kopfball reagierte Turner aber blitzschnell. Oliver Filip hatte auf der Gegenseite noch eine gute Möglichkeit auf dem Fuß, sein Abschluss wurde aber noch abgeblockt (90./+4)

Steyr und Amstetten trennten sich so am Ende 1:1-Unentschieden. Ein Punkt, der für Steyr angesichts der gezeigten Leistung im Abstiegskampf zu wenig ist. Dass es nur das Remis geworden ist, muss sich die Madlener-Elf am Ende aber auch selbst zuschreiben.

ADMIRAL 2. Liga, 18. Runde

SK Vorwärts Steyr - SKU Ertl Glas Amstetten 1:1 (1:0)

EK Kammerhofer-Arena Steyr; SR Talic

Tore: 1:0 (43.) Michael Martin, 1:1 (59.) Arne Ammerer

Startelf Steyr: Turner - Pasic, Günes, Prada-Vega, Turi, Brandstätter, Halbartschlager, Dombaxi, Kröhn, Alak, Martin

Startelf Amstetten: Verwüster - Kurt, Dirnberger, Stark, Leimhofer, Ammerer, Schellnegger, Tschernegg, Kovacec, Feiertag, Mayer

Nachlese: Live-Ticker SK Vorwärts Steyr - SKU Ertl Glas Amstetten

Fotos: Harald Dostal/komplette Bildergalerie unter: www.sport-bilder.at