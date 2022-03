Am 19. Spieltag, zugleich die dritte Frühjahrsrunde, trafen in der ADMIRAL 2. Liga, die FC Juniors OÖ auf den GAK 1902. Und dabei gelang es den "Rotjacken", die um die Bundesliga-Lizenz ansuchten, eine hervorragende Auswärts-Performance abzuliefern. Letztlich heimste man auch völlig verdient drei Auswärtszähler ein. Die Juniors OÖ, die anscheinend das Siegen völlig verlernt haben (19 Spiele - ein voller Erfolg), treten weiterhin am Stand. Während die Konkurrenz punktet (Steyr-Erfolg in Innsbruck), bleibt man selber bei dürftigen 11 Saisonpunkten stehen.

Starke Darbietung! Den Grazer Athletikern gelang es einen in dieser Höhe völlig verdienten Auswärtsdreier unter Dach und Fach zu bringen.

Die Juniors OÖ treffen Aluminium - kurz darauf steht es 0:2

Der Tabellenletzte, der bislang erst einen Sieg aufweist, steht gegen den GAK gehörig unter Zugzwang. Ein voller Erfolg muss her, will man den Tabellenanschluss nicht aus den Augen verlieren. Wenngleich es diesmal nur zwei Absteiger gibt, weil es im Westen keinen Verein gibt, der den Antrag auf die zweithöchste Spielklasse stellte.

Die Oberösterreicher starten sehr engagiert bzw. scheint es angekommen zu sein, wieviel es geschlagen hat. Aber zur ersten Torchance gelangt die Messner-Truppe, Sangare stellt Schlussmann Lawal in der 5. Minute erstmalig auf den Prüfstand. Den Hausherren gelingt es danach die Angriffsbemühungen der Gäste in Schach zu halten. 17. Minute: Nach einen Weixelbraun-Corner kommt Sulzer zur ersten guten Einschussgelegenheit für den Gastgeber. Die Spielanteile halten sich die Waage, das Remis geht bislang soweit in Ordnung. Die Steirer verbuchen dann mit Fortdauer die besseren Spielanteile, die Lücke im Abwehrverbund der Heimischen offenbart sich aber vorerst nicht.

31. Minute: Sangare bringt das Spielgerät in den Gefahrenraum, Markus Rusek ist danach per Kopf der Nutznießer und markiert das 0:1. 38. Minute: Weixelbraun hämmert das Leder aus 22 Metern an das Lattenkreuz. Glück für den GAK in dieser Szene. 42. Minute: Pedro Felipe glänzt als Vorbereiter, David Peham agiert gedankenschnell und erzielt per Direktabnahme das 0:2. In der Nachspielzeit bekommen die Takacs-Mannen die Situation nicht geklärt - Gerald Nutz nützt die Gunst der Stunde - Halbzeitstand: 0:3.

Dreh & Angelpunkt beim GAK ist Mamadou Sangare

Die Würfel sind mit dieser klaren Dreitorevorgabe nach dem ersten Spielabschnitt so gut wie gefallen. Das Bemühen kann man den Juniors OÖ wahrlich nicht absprechen, letztlich aber haben die "Rotjacken" dann das Momentum auf ihrer Seite. Wenngleich die Juniors OÖ nochmal alles verfügbare in die Waagschale werfen, um das Unmögliche doch noch möglich zu machen. 49. Minute: Pedro Felipe hat das 0:4 am Fuß, das aber Keeper Laval mit einer guten Reaktion zu verhindern weiß. Auch Peham verabsäumt es danach, sich ein zweites Mal in die Schützenliste einzutragen.

Alles Anzeichen dafür, dass die Partie bereits frühzeitig entschieden ist. 58. Minute: Einen Sangare-Eckball köpfelt der 25-jährige Brasilianer Pedro Felipe nicht haltbar zum 0:4 ins lange Eck. Damit war der Drops endgültig gelutscht, der GAK lässt weiter Ball und Gegner laufen. Die Gegenwehr der Juniors OÖ ist nun endgültig gebrochen. Jetzt muss der Platzherr, Peham scheitert knapp mit dem 0:5, danach trachten, nicht völlig auseinander zu brechen. Zumeist hat der stärkste Akteur am Platz, Mamadou Sangare seine Beine bei den GAK-Angriffen mit im Spiel.

Wie auch in der 76. Minute als der eingewechselte Kalajdzic nur knapp verzieht. Dem Nachzügler bietet sich daraufhin noch die Chance auf den Ehrentreffer, aber Torhüter Meierhofer bewerkstelligt es die Null zu halten - Spielendstand 0:4. In der nächsten Runde besitzt der FC Juniors OÖ am Freitag, 11.März um 18:30 Uhr das Heimrecht gegen Steyr. Der GAK ist bereits um 18;10 Uhr der Gastgeber gegen Kapfenberg.

FC JUNIORS OÖ - GAK 1902 0:4 (0:3)

Raiffeisen Arena, Pasching, 250 Zuseher, SR: Schilcher - Gruber - El Sadany

FC Juniors OÖ: Lawal, Würdinger, Wallquist, Wild, Softic (86. Philipsky), Valancia (58. Wimmer), Kadlec, Sulzner, (68. Haas), Griger (46. Drame), Michlmayr, Weixelbraun (68. Altunbas)

GAK 1902: Meierhofer, Gantschnig, Huber, Palla (85. Köchl), Rosenberger (85. Koller), Rusek (76. Smoljan), Nutz, Perchtold, Sangare, Pedro Felipe (65. Kalajdzic), Peham (76. Kiedl)

Torfolge: 0:1 (31. Rusek), 0:2 (42. Peham), 0:3 (45.+1 Nutz), 0:4 (58. Pedro Felipe)

Gelbe Karte: Drame (Juniors OÖ)

zum 2. Liga Live Ticker

Bild: Richard Purgstaller / ripu-sportfotos.com