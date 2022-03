Nach der Begegnung FC Juniors OÖ gegen den GAK 1902 gab es nur für eine Mannschaft Grund zum Jubel. (Spielbericht). Knackpunkt in der Partie war wohl die 38. Minute als die Hausherren mit einem Lattenknaller von Weixelbraun nur ganz knapp am 1:1-Ausgleich vorbeischrammten. Im Gegenstoß stand es dann 0:2, damit waren die Messen für die Juniors OÖ gegen einen spielstarken GAK so gut wie gelesen. Hier gesammelt die Stimmen zum Spiel:

Für Trainer Manuel Takacs und den FC Juniors OÖ gab es gegen die "Rotjacken" nichts zu holen. Aber noch wird sehr viel Fußball gespielt, wonach man die gegebene Schieflage durchaus noch korrigieren kann.

Manuel Takacs, Trainer Juniors OÖ:

“Bis zum 0:1 kann ich der Mannschaft wenig vorwerfen. Das 0:1, das aus einer Abseitsposition entstanden ist, war klarerweise ein richtiger Schlag ins Gesicht. Wenn der Lattenschuss von Dominik Weixelbraun hineingeht und nicht von der Latte zurückspringt, sind wir retour im Spiel. Der GAK hat dann die Qualität eine solche Unsicherheitsphase für zwei weitere Tore zu nutzen. Auch wenn es hart ist, aber wir werden dennoch mit höchstem Engagement weitermachen, weil es neben dem Abstiegskampf auch um die Entwicklung junger Spieler geht.”

Sebastian Wimmer, Mittelfeld Juniors OÖ:

„Das 0:4 ist natürlich wieder ein herber Rückschlag. Ich denke aber trotzdem, dass wir das Spiel in den ersten 30 Minuten ganz gut angenommen haben. Dann bekommen wir aus dem Nichts das die ersten beiden Gegentore. Wir hatten vor der Pause noch einen Lattenschuss und gingen trotzdem mit 0:3 in die Pause – zurückkommen nach der Halbzeit ist dann natürlich schwer. Zu meinem Comeback kann ich sagen, dass ich es mir zwar anders vorgestellt habe, aber trotzdem froh bin, der Mannschaft wieder helfen zu können.

Dieter Elsneg, Sportlicher Leiter GAK:

"Am Sieg, auch in dieser Höhe, gibt es überhaupt nichts zu rütteln. Diesmal haben wir auch im Ballbesitz die nötige Qualität gezeigt."

Bild: Albert Mikovits / pictureshooting.at