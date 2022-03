Am Samstagnachmittag kam es in der 2. Liga zum Duell zwischen den Young Violets und dem FC Dornbirn. Die Favoritenrolle war nicht wirklich auszumachen, die Violets hatten vorige Woche aber gegen den GAK überrascht und konnten Selbstvertrauen tanken. Insgesamt war die Partie aber mit Spannung erwartet worden, immerhin war es ein Kellerduell. Dieses Mal wurde aber nichts aus den drei Punkten für die Wiener. Die Dornbirner konnten sich nämlich mit 2:1 durchsetzen.

0:2 in der 69. Minute: Der Dornbirner Mario Stefel ist erfolgreich - die Abwehrreaktion von Violets-Keeper Lukas Wedl kommt zu spät.

Munterer Start

Das Spiel beginnt munter und mit stärkeren Dornbirnern. Amir Abdijanovic bewahrt schon in der 4. Minute kühlen Kopf und kann zum 0:1 einschieben. Der sträflich am an der Box alleingelassene Abdijanovic trifft nach einer Hereingabe von Timo Friedrich zur Führung. Die Wiener brauchen eine Weile, bis sie den frühen Gegentreffer verdauen. In der 13. Minute Gefahr im Strafraum von Dornbirn, doch Silvio Apollonio (Young Violets) gelingt es nicht, seine Mitspieler jubeln zu lassen. In der Folge ist es der Dornbirner Goalie, der sich immer wieder auszeichnet. Augenblicke später wieder Einschuss-Möglichkeit für Young Violets, Josef Pross kann diese Gelegenheit aber nicht in ein Tor ummünzen. Dann auch wieder Dornbirn: Sehenswerte Aktion - Matheus Favali gelingt es allerdings nicht, diese gute Möglichkeit zu nutzen. Das Spiel ist flott geführt. Beide Mannschaften finden immer wieder Gelegenheiten auf Treffer vor, es bleibt aber beim 1:0 für die Gastgeber. Die erste Halbzeit endet schließlich mit einer Chance für die Violets: Filip Antovski schießt jedoch daneben.

Zu später Anschlusstreffer

Die zweite Halbzeit beginnt mit wie die erste. Dornbirn ist stärker: Einschuss-Möglichkeit, doch Patrik Mijic kann diese Gelegenheit nicht in ein Tor ummünzen. Die Violets riskieren in Folge mehr, was auch notwendig ist. Tor-Chance für Josef Pross (Young Violets), es bleibt aber beim 0:1. Dann wieder Gefahr im Strafraum, doch Maximilian Sax gelingt es nicht, seine Mitspieler jubeln zu lassen. In der 66. Minute wieder Einschuss-Möglichkeit für die Young Violets, Sterling Yateke kann diese Gelegenheit aber nicht in ein Tor ummünzen. Die Dornbirner lauern auf den entscheidenden Konter. Kurz darauf ist es passiert: Mario Stefel (FC Dornbirn) verwertet in Minute 69 nach einer schönen Kombination zum 0:2 und lässt Trainer und Mitspieler jubeln. Für die Vorlage zeigte sich Patrik Mijic verantwortlich. Jetzt die Wiener mit Einwechslungen, die das Ruder noch einmal herumreißen wollten. Dann bricht die Schlussphase an und die Wiener setzen wirklich alles auf eine Karte: Bright Edomwonyi mit der dicken Chance, aber das Runde will aus kurzer Distanz nicht in den Kasten. In Minute 84 dann aber doch der Anschlusstreffer: Armand Smrcka fasst sich ein Herz und vollendet per abgefälschtem Schuss zum 1:2. Freuen darf sich auch Sterling Yateke, der die Vorlage zum Tor gegeben hat. An der Punkteverteilung ändert das aber nichts mehr. Nach 97 Minuten pfeift der Schiri ab.

Torfolge: 4. Minute - 0:1 Amir Abdijanovic (FC Dornbirn), 69. Minute - 0:2 Mario Stefel (FC Dornbirn), 84. Minute - 1:2 Armand Smrcka (Young Violets)

Aufstellungen:

Young Violets: L. Wedl - J. Pross, Hahn, Apollonio, Antovski - Gintsberger,. Meisl,. Mester, Schifferl - Sax, S. Yatéké

Dornbirn: M. Lang - Prirsch, Friedrich, Awassi, Favali - F. Joppi, Wächter, Stefel, Bauernfeind - Abdijanovic, P. Mijic

Bild: Admiral/GEPA