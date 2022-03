Dem SKA Ertl Glas Amstetten gelang es auch im 9. Heimspiel, diesmal gegen den FC Liefering, anzuschreiben (Spielbericht). Damit blieb man als einzige Mannschaft in der Liga im eigenen Stadion ohne Niederlage. Nach einer ersten Halbzeit, die die "Jungbullen" über weite Strecken dominierten, konnten die Mostviertler den Spieß dann im zweiten Durchgang umdrehen. Mit einer sehr ansprechenden Darbietung bzw. mit einer deutlichen Leistungssteigerung gelang es letztlich verdientermaßen, mit dem 2:2-Remis, einen Zähler auf die Habenseite zu bringen. Hier die Stimmen zum Spiel:

Nach dem 2:2-Unentschieden ist die Truppe von Trainer Jochen Fallmann am hervorragenden 3. Tabellenplatz zu finden.

Jochen Fallmann, Trainer Amstetten:

„Wir haben etwa 35 Minuten gebraucht, um mit dem Gegner zurecht zu kommen. Liefering war in der ersten Hälfte besser, der Ausgleich kam für uns zu einem glücklichen Zeitpunkt. In der Pause haben wir die Grundordnung etwas verändert und waren dann die bessere Mannschaft. Nach der Führung waren wir vielleicht zu gierig und mussten so noch den Ausgleich akzeptieren. Alles in allem geht das Ergebnis aber vollkommen ok.“

Quelle: SKU Amstetten

Patrick Mölzl, Co-Trainer Amstetten:

"Es haben schon auch einige Situationen dazu beigetragen, dass wir nicht mit einer Führung in die Halbzeit gegangen sind. Wir hätten bereits nach zwei Minuten führen können, in meinen Augen war der Ball hinter der Linie, außerdem habe ich beim Diakite-Tor kein Foul gesehen. In Halbzeit zwei haben wir die langen Bälle gegen einen sehr physischen Gegner nicht mehr so gut verteidigt. Das 1:2 war eigentlich ein Wahnsinn – solche Treffer bekommst du nur, wenn’s nicht so gut läuft. Der Ausgleich spricht umso mehr für die Burschen, das ist nicht selbstverständlich. Insgesamt war’s ein Schritt nach vorne!" Quelle: FC Liefering

Bild: Harald Dostal / sport-bilder.at