Der FC Blau-Weiß Linz empfing zur Sonntagsmatineé den SV Licht Loidl Lafnitz. Gespielt wurde die 19. Runde der Admiral 2. Liga im Hofmann Personal Stadion. Beide Teams konnten im Frühjahr noch keinen Dreier einfahren und wollten bei dieser Begegnung voll Punkten. Nach einem taktischen Geplänkel beider Mannschaften in der Anfangsphase kamen die Hausherren kurz vor der Halbzeitpause zum Treffer und ließen sich danach die Butter nicht mehr vom Brot nehmen. Die drei Punkte blieben in Linz - die Heimelf setzte sich mit 3:0 durch.

Danilo Mitrovic traf kurz vor dem Halbzeitpfiff zum 1:0 für Blau-Weiß Linz

Das Spiel war in der Anfangsphase von viel Taktik geprägt - beide Teams hielten sich akribisch genau an die Vorgaben ihrer jeweiligen Trainer - Lafnitz hatte die Linzer gut im Griff. DIe erste Möglichkeit in dieser Partie hatten die Gäste - Philipp Wendler versuchte einen Schuss aus 20 Metern - der Ball landete aber neben dem Tor. Nur eine Minute später waren die Heimischen dran - Danilo Mitrovic probierte es aus 25 Metern - sein Versuch ging genau in die Arme von Keeper Andreas Zingl. Linz wollte zwar vor eigenem Publikum das Ruder an sich reissen, Lafnitz stand aber zu kompakt und ließ kaum was zu.

Zu allem Überfluß kam bei den Blau-Weißen der letzte Pass nicht an. Gegen Ende des ersten Durchganges nahm die Begegnung aber dann etwas mehr an Drive auf und in der 43. Minute klingelte es im Kasten der Lafnitzer: Hannes Huber brachte den Ball in die Gefahrenzone - Keeper Zingl und die Lafnitzer Verteidigung waren sich nicht ganz einig - und Mitrovic verwertete zum 1:0 für die Hausherren. Nur zwei Minuten später hatte es Mathias Seidl auf den Beinen - er scheiterte am Gästetorhüter. Mit dem knappen 1:0 Vorsprung aus Sicht der Linzer ging es in die Halbzeitpause.

Matthias Seidl krönte seine herausragende Leistung mit einem Treffer

Unmittelbar nach dem Wiederanpfiff gelangte ein Eckball zu Mitrovic - der 20jährige Serbe war aber zu überrascht, so unbedrängt zum Schuß zu gelangen - Keeper Zingl parierte die Möglichkeit. In Minute 52 herrschte Aufruhr im Stadion! Aleksandar Kostic ging im Strafraum zu Boden, Schiedsrichter Arnes Talic ließ aber zurecht weiterspielen. In der 54. Minute gaben die Steirer das erste Lebenszeichen im zweiten Durchgang ab - der Schuss aus rund 20 Metern von Harald Prohart ging nur knapp neben das Tor.

In der 60. Minute glänzte Seidl mit einem sehr schönen Zuspiel auf Simon Pirkl - dieser zauberte eine butterweiche Flanke in den 16er - und Seidl schloß diese sehenswerte Aktion mit dem 2:0 ab. Nach diesem Treffer hing die Partie ein wenig durch - scheinbar war bei den Kontrahenten die Luft draussen. Linz verwaltete den Ball geschickt in den eigenen Reihen und bei den Oststeirern wollten Offensivakzente nicht so recht gelingen.

Doch gegen Ende wurde es wieder heiß: In der 79. Minute prüfte Marco Fuchshofer Torhüter Nicolas Schmid - der Linzer Goalkeeper wehrte nur kurz ab - und zum Glück für die Heimischen erreichte Manuel Maranda den Ball vor Michael Lema. Kurz vor Ende schnappte sich Paul Mensah die Kugel im Mittelfeld und übergab an Anteo Fetahu und der 19jährige fixierte den 3:0 Endstand (91.) Das war es dann auch gewesen in Linz - die drei Punkte bleiben in der Stahlstadt - Blau-Weiß Linz feierte den ersten Sieg im Frühjahr.

BLAU WEISS LINZ - SV LICHT LOIDL LAFNITZ 3:0 (1:0)

Torfolge: 1:0 (43. Mitrovic), 2:0 (60. Seidl), 3:0 (91. Fetahu)

Hofmann-Personal Stadion; Linz; 700 Besucher; Talis - Tekeli - Orhan

Aufstellungen:

BW Linz: Nicolas Schmid - Christoph Schösswendter, Danilo Mitrovic, Manuel Maranda - Simon Pirkl, Michael Brandner (K), Fabian Windhager (68. Fally Mayulu), Hannes Huber (68. Julian Gölles) - Aleksandar Kostic (88. Anteo Fetahu), Matthias Seidl, Fabian Neumayr (46. Paul Mensah)

SV Lafnitz: Andreas Zingl (K), Stefan Umjenovic, Daniel Gremsl, Philipp Wendler (68. Michael Lema), Manuel Pfeifer (82. Nicolas Meister), Christoph Halper (82. Christoph Gschiel), Georg Grasser, Florian Sittsam (82. Sebastian Feyrer), Florian Harald Prohart (61. Marco Fuchshofer), Stefan Gölles, Lukas Fadinger

