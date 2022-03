Am 20. Spieltag trafen in der ADMIRAL 2. Liga, die FC Juniors OÖ auf den SK BMD Vorwärts Steyr. Und dabei gelang den Juniors der langerhoffte Befreiungsschlag. 16 Spiele lang war man sieglos, seit dem 7. August des Vorjahres rannte man bislang vergeblich einem Dreier hinterher. Diesmal aber klappte das mit dem Siegen. Völlig verdient konnte man ein enttäuschendes Steyr in die Schranken weisen. Damit spitzt sich auch der Abstiegskampf wieder zu. Die Juniors OÖ haben den Anschluss mit diesem Derbyerfolg wieder hergestellt.

Nach längerer Durststrecke hatten die Juniors OÖ beim Heimderby gegen Steyr endlich wieder Grund zum Jubel.

Juniors OÖ sind das federführende Team

Die Favoritenrolle bei diesem „OÖ-Derby“ ist zweifelsohne bei den Steyrern zu finden. Denn während der Tabellenletzte seit bereits 16 Spielen auf einen Sieg wartet, ist Vorwärts nun bereits 7 Partien unbesiegt. Angreifer Oliver Filip bringt es auf den Punkt: "Wir haben in den letzten Spielen super gespielt, da wollen wir gegen die Juniors OÖ anknüpfen“. Aber es sollte für Steyr dann anders kommen als erhofft.

Von Beginn weg sind es die Hausherren, die mit ihrem forschen Forechecking, das Gegenüber vor Probleme stellt. Die erste Tormöglichkeit sollte aber auf sich warten lassen. Was daran liegt, dass es keiner der beiden Mannschaften gelingt, die vorgetragenen Angriffe auch entsprechend fertig zu spielen. 17. Minute: Juniors-Angreifer Dominik Weixelbraun findet die erste Torchance im Spiel vor.

Augenblicke später steht es aber 1:0: Alex Michlmayr zieht aus 22 Metern ab, sein Geschoss sollte passen - ein sehenswerter Treffer. Der Platzherr bleibt danach am Drücker, Vorwärts verzeichnet erhebliche Schwierigkeiten in das Spiel zu finden. Erst nach einer halben Stunde gelangen die Gäste zu den ersten (zaghaften) Offensivaktionen. 35. Minute: Gästekeeper Turner verhindert mit einem beherzten Eingreifen das zweite Steyrer Gegentor. Der 1:0-Halbzeitstand geht aufgrund der gegebenen Spielanteile vollauf in Ordnung.

Zweikampf zwischen Moritz Würdinger (Juniors OÖ) und Steyr-Angreifer Oliver Filip.

Jetzt ist wesentlich mehr Leben im Derby

Die Madlener-Truppe wird nun im zweiten Durchgang einen Zahn zulegen müssen, ansonsten wird die Serie der zuletzt 7 unbesiegten Partien beim OÖ-Derby ein Ende finden. Die Takacs-Schützlinge sind auf dem besten Weg nach 16 sieglosen Begegnungen, endlich wieder voll anzuschreiben. 19 Sekunden sind gespielt: Prada-Vega, der dafür die Gelb-Rote Karte sieht, legt Torschütze Michlmayr im Strafraum. Ibrahim Drama nützt die Chance des Elfmeters zum 2:0. 51. Minute: Es steht 3:0! Admira-Leihgabe Marco Kadlec nimmt sich ein Herz, aus 25 Metern markiert er mit einem knallharten Schuss das dritte Tor für die Juniors OÖ. Steyr-Torhüter Turner gibt dabei eine unglückliche Figur ab.

57. Minute: Eine Martin-Freistoßvorlage versenkt Julian Turi in Unterzahl per Direktabnahme zum 3:1. Plötzlich sind die Gäste, auch mit einem Akteur weniger, besser im Spiel. Aber den Heimischen gelingt es dann mit Fortdauer, Steyr den aufkommenden Wind wieder aus den Segeln zu nehmen. 65. Minute: Die schrammt nur knapp am 3:2 vorbei, auf der Gegenseite ist es dann Kadlec, der die Möglichkeit auf das 4:2 ungenützt lässt. Die Steyrer setzen nun alles auf eine Karte, aber auch der Vierfachwechsel bringt nicht den erhofften Erfolg mit sich.

Obwohl Can Alak hätte es noch einmal spannend machen können (74.), er verfehlt das Tor aber aus kurzer Distanz. So schaffen es die Juniors OÖ letztlich die drei wichtigen Punkte unter Dach und Fach zu bringen - Spielendstand: 3:1.In der nächsten Runde gastiert der FC Juniors OÖ am Samstag, 19. März um 14:30 Uhr beim FC Blau-Weiß Linz. Steyr besitzt bereits am Tag zuvor mit der Startzeit um 18:30 Uhr das Heimrecht gegen den GAK 1902.

FC JUNIORS OÖ - SK VORWÄRTS STEYR 3:1 (1:0)

Raiffeisen Arena, 800 Zuseher, SR: Jandl - Tekeli - Orhan

Juniors OÖ (4-3-3): Polster, Würdinger, Wallquist, Softic, Wimmer, Wild, Valencia, Kadlec (71. Altunbas), Michlmayr (77. Kapsamer), Weixelbraun (63. Mayr), Drame

Vorwärts Steyr (4-3-3): Turner, Sahanek, Prada-Vega, Turi, Lageder (58. Halbartschlager), Dombaxi, Günes (58. Sivrikaya), Martin, Filip (58. Mayr-Falten), Kröhn (58. Fischer), Alak (80. Ezeala)

Torfolge: 1:0 (18. Michlmayr), 2:0 (47. Drame/Elfer), 3:0 (51. Kadlec), 3:1 (57. Turi)

Gelbe Karten: Weixelbraun, Wild, Wallquist, Valencia bzw. Prada-Vega, Sahanek, Halbartschlager

Gelb-Rote Karte: Prada-Vega (47. Steyr)

Fehlende Spieler: Kovacevic, Sulejmanovic, Sulzner bzw. Freitag, Maric, Pasic, Brandstätter

