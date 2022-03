Mit diesem Ergebnis durfte man nach dem zuletzt Gezeigten nicht wirklich rechnen (Spielbericht). So gelang es den Juniors OÖ die Durstrecke von 16 sieglosen Partien zu beenden. Der SK Vorwärts Steyr hingegen musste nach zuletzt 7 unbesiegten Partien, gerade beim OÖ-Derby wieder eine Niederlage hinnehmen. Was mit sich bringt, dass die Angelegenheit am Tabellenende wieder um einiges prekärer wurde bzw. dass die Juniors den Anschluss mit diesem Sieg wieder herstellen konnten. Hier nachfolgend die Stimmen zum Spiel:

Steyr-Trainer Daniel Madlener war mit seiner Mannschaft erst nach dem dritten Gegentor, mit einem Spieler weniger, einigermaßen zufrieden.

Manuel Takacs, Trainer Juniors OÖ:

"Die Jungs haben bis zum Schluss richtig gut gearbeitet. Das ist die Intensität, die man in jedem Spiel braucht. Man hat gesehen, dass unsere Jungs noch leben."

Benjamin Wallquist, Defender Juniors OÖ:

"Es war das erwartet schwere Spiel, aber ich denk wir haben den Kampf von der ersten Minute gut angenommen. Wir waren sehr mutig und haben gespielt, als hätten wir nichts zu verlieren. Ich glaube, wir können mit der ersten Halbzeit sehr zufrieden sein. In der zweiten Spielhälfte waren wir in einigen Aktionen etwas nachlässig, aber im Großen und Ganzen war das eine Leistung, auf die wir aufbauen können. Das waren ganz wichtige drei Punkte und ich hoffe, dass es jetzt so weiter geht."

Quelle: FC Juniors OÖ

Daniel Madlener, Trainer Steyr:

„Wir haben in der ersten Halbzeit unsere Sachen nicht auf den Platz gebracht, waren verdient im Rückstand. Mit einem Mann weniger haben wir die Tugenden wieder gefunden und hätten noch den Ausgleich erzielen können.“

Quelle: SK Vorwärts Steyr

Bild: Albert Mikovits / www.pictureshooting.at