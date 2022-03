Am 20. Spieltag, traf in der ADMIRAL 2. Liga, der FC Mohren Dornbirn auf den SV Horn. Und dabei gelang es dem Gastgeber drei ganz wichtige Zähler unter Dach und Fach zu bringen. Zwar verzeichneten die Gäste die besseren Spielanteile, aber vor des Gegners Tor waren die "Rothosen" das konsequentere Team. Was mit sich brachte, dass die Vorarlberger tabellarisch die Horner überholten bzw. dass die Unserie der Waldviertler seine Fortsetzung fand.

Amir Abdijanovic, hier beim Zweikampf mit Timo Friedrich, zählte zu den herausragenden Dornbirner Akteuren.

Ein grenzwertiger Strafstoß bringt das 1:0

Angesichts der letzten Darbietungen sind doch die Dornbirner in der Favoritenrolle zu sehen. So gelingt es den Vorarlberger zuletzt zweimal anzuschreiben, während es bei den Waldviertlern in den letzten 9 Partien nur zu einem einzigen Punkt reicht. Trainer Akagündüz: "Der längst überfällige Sieg bringt Erleichterung, Ruhe und viel Selbstvertrauen. Wir wollen gegen Horn natürlich gleich nachlegen und in der Tabelle weiter Boden gut machen.“

Die „Rothosen“ sind es dann auch die vorerst den bemühteren Eindruck hinterlassen. Man ist bemüht die Niederösterreicher bereits früh im Spielaufbau zu stören. Den Hornern ist die Verunsicherung anzumerken, da haben die letzten Wochen doch Spuren hinterlassen. Aber auch die Torgefährlichkeit der Hausherren hält sich sehr in Grenzen. 15 Minute: Nach einem weiten Schelle-Einwurf verhindert Goalie Lang das 0:1, das beinahe Defender Awassi per Eigentor markiert.

21. Minute: Elfmeter für Dornbirn! Mit Verzögerung zeigt der Unparteiische nach einer umstrittenen Strafraumattacke auf den Punkt. Patrik Mijic nützt die Chance zum 1:0. Dieser Treffer bringt es dann mit sich, dass mehr Leben in die Partie kommt. Vor allem die Landerl-Truppe ist nun bemüht darum einen Zahn zuzulegen. Toro und Gobara finden auch die Möglichkeit auf den Ausgleich vor - Halbzeitstand aber 1:0.

Hier ist Franco Joppi darum bemüht, sich gegen die Horner Jürgen Bauer und Denizcan Cosgun durchzusetzen. Interessierter Beobachter ist Dornbirn-Kapitän Christoph Domig.

Die Horner Bemühungen bleiben unbelohnt

Wie weit bewerkstelligt es jetzt der Platzherr den knappen Eintorevorsprung entsprechend zu verwalten. Denn gegen Ende der ersten Hälfte waren es doch die Horner, die deutlich mehr vom Spiel haben. Aber auch der zweite Durchgang beginnt dann sehr überschaubar. Wenngleich weiterhin die Waldviertler den aktiveren Eindruck hinterlassen. Aber mit vereinten Kräften gelingt es den Dornbirnern immer wieder drohende Gefahr abzuwenden. 49. Minute: Mario Stefel versucht es aus der Ferne, er verfehlt das Horner Gehäuse nur knapp.

In weiterer Folge verlegen die Heimischen ihr Spiel auf das Kontern, Horn verzeichnet ein spielerisches Übergewicht. 60. Minute: Der Spanier Toro stellt Dornbirn-Keeper Lang mit einem Drehschuss auf den Prüfstand. Im Gegenstoß zischt ein Abdijanovic-Schuss nur knapp an der Kreuzecke vorbei. Spät aber doch kommt doch noch Schwung in das „Kellerderby“. 67. Minute: Die Dornbirner bekommen die Situation nicht geklärt - Marco Toro antizipiert am schnellsten und markiert aus kurzer Distanz den 1:1-Ausgleich. 70. Minute; Stefel spielt einen Freistoß kurz ab, Stefan Wächter ist zur Stelle und erzielt die erneute Führung - neuer Spielstand: 2:1.

In der Schlussviertelstunde werfen die Horner noch einmal alles verfügbare in die Waagschale. Aber letztlich sollte es nicht reichen, Dornbirn schafft es den ersten Frühjahrs-Heimsieg, der eingewechselte Rikal vergibt noch die Chance auf das 3:1 (85.), über die Bühne zu bringen - Spielendstand: 2:1. Dornbirn beendet die Begegnung mit 10 Mann, weil Satin in der 91. Minute wegen zu heftiger Kritik den Roten Karton sieht.In der nächsten Runde gastiert Dornbirn am Samstag, 19. März um 14:30 Uhr in Kapfenberg. Horn besitzt bereits am Tag zuvor mit der Startzeit um 18:30 Uhr das Heimrecht gegen Lafnitz.

FC DORNBIRN - SV HORN 2:1 (1:0)

Stadion Birkenwiese, 650 Zuseher, SR: Talic - Kühr - Gschliesser

FC Dornbirn: Lang, Awassi, Prirsch, Friedrich, Favali, Joppi (46. Bauernfeind), Wächter, Domig (56. Santin), Stefel (88. Imre), Mijic (84. Rikal), Abdijanovic (88. Jokic)

SV Horn: Ehmann, Sturing (71. Majnovics), Biek, Gobara, Bauer, Marakis, Schelle (71. Briedl), B. Yilmaz (74. O. Yilmaz), Gashi, Toro, Cosgun

Torfolge: 1:0 (21. Mijic/Elfer), 1:1 (67. Toro), 2:1 (70. Wächter)

Gelbe Karten: Domig, Wächter, Stefel bzw. Schelle, Cosgun, Marakis

Rote Karte: Santin (91. Dornbirn)

Bilder: Admiral/GEPA