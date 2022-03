Zum Auftakt der Runde 20 in der Admiral 2. Liga duellierten sich der GAK 1902 mit dem KSV 1919 in der Grazer Merkur Arena. Die 2500 Besucher sahen ein rassiges, teilweise sehr hektisches Derby, bei dem die Gäste ab der 36. Minute mit einem Mann weniger auskommen mussten. Die Falken machten ihre Sache aber sehr gut erkämpften sich ein Unentschieden - der GAK war heute nicht in der Lage die Majorität in zählbare Erfolge umzumünzen. Die Partie endete mit einem torlosen Unentschieden.

Sekou Sylla sah nach 36 Minuten die rote Karte

Nach 15minütigem Ballbesitzfußball der Hausherren verzeichneten die Gäste die erste Möglichkeit. Kapfenbergs Dardan Shabanhaxhaj zog knapp vor der Strafraumgrenze ab - doch Keeper Jakob Meierhofer konnte diesen Schuss parieren. Nach 26 Minuten war das erstemal der GAK dran: Bei Mamadou Sangares Torversuch war Keeper Christopher Giuliani aber auf dem Posten - er wehrte den Ball zur Seite ab. In der 32. Minute kochte die Merkur-Arena über, die eingefleischten Fans des Grazer Stadtklub forderten lautstark einen Elfmeter: Doch was war passiert?

David Peham ging im Strafraum zu Boden. Obwohl der Stürmer regelwidrig gelegt wurde, gab Schiedsrichter Gabriel Gmeiner den Strafstoß nicht, da der Grazer vor dem Foul im Abseits stand und somit die Abseitsposition gewertet wurde. Die Partie wurde jetzt immer rassiger und hektischer - die 2500 Besucher erlebten ein richtiges Derby. In der 36. Minute wurde Sekou Sylla aufgrund einer Torchancenverhinderung mit der Roten Karte vom Platz gestellt - die Gäste waren somit ab sofort nur mehr mit zehn Mann am Feld vertreten. Bis zum Halbzeitpfiff passierte nicht mehr viel - die Teams gingen mit der Nullnummer in die Kabinen.

Auch David Peham brachte seine Chancen nicht im Tor unter

Nach der Pause gaben die Gastgeber von Beginn weg den Ton an, dies war mit Sicherheit der numerischen Überlegenheit geschuldet. In der 53. Minute kam Peham per Kopf zu einer Großchance - der KSV-Schlussmann Guilani rettete seine Mannschaft vor dem Rückstand. Nur eine Minute später setzte Benjamin Rosenberger einen Schuss aus 17 Metern ab, aber auch diesen parierte der Kapfenberger Goalie mit Bravour.

Nach 65 Minuten war ein wenig der Wurm drinnen in dieser Begegnung - die Gäste bewiesen viel Leidenschaft und Kampfkraft und stemmten sich mit einem Mann weniger brav dagegen - der anfängliche Offensivdrang der Heimischen war nicht mehr vorhanden - nur die euphorischen Fans der Grazer ließen nicht locker und ließen ihre Fangesänge in Dauerschleife laufen. Leider schwappte diese Euphorie nicht auf die Heimmannschaft über, der GAK agierte jetzt planlos und ohne Mut nach vorne. So endete das Steirerderby mit einem torlosen Unentschieden - kein Ruhmesblatt für den Grazer Stadtklub, wogegen die Falken eine tolle kämpferische Leistung ablieferten.

GAK 1902 - KSV 1919 0:0

Merkur Arena; Graz; 2500 Besucher; Gmeiner - Schreiner - Tekeli

Aufstellungen:

GAK 1902: Jakob Meierhofer - Michael Huber, Stephan Palla, Marco Sebastian Gantschnig, Benjamin Rosenberger (85. Felix Köchl) - Gerald Nutz (85. Paul Kiedl), Mamadou Sangare, Marco Perchtold (K), Dragan Smoljan (46. Thomas Fink) - Pedro Felipe Dos Santos Santana (70. Daniel Kalajdzic), David Peham

Kapfenberger SV: Christopher Giuliani, Mario Grgic (K), Matthias Puschl, Sekou Sylla (36. Rote Karte), Dardan Shabanhaxhaj (80. Valdir), Kone Mohamed (46. Karlo Lalic), Winfred Amoah (65. Lvan Eloshvili), Christoph Pichorner, Yao Olivier Juslin N'zi (42. David Heindl), Tobias Mandler, Marko Iharos

by René Dretnik

