Für den FC Liefering sollte gegen die Young Violets Austria Wien in der ADMIRAL 2. Liga der erste Punkt im laufenden Kalenderjahr her. In einem wenig unterhaltsamen Spiel nützten die Jungbullen ihre wenigen Chancen aber nicht, die Young Violets zeigten sich in der Offensive nahezu inexistent. Durch das 0:0 beträgt der Rückstand von Liefering auf Lustenau nun schon sieben Punkte.

Chancen bei Liefering

Die Partie gehörte von Beginn weg den Hausherren aus Liefering, die Young Violets fanden erst spät in der ersten Hälfte so richtig in das Spiel. Einzig in Tore ummünzen konnte die Elf von Rene Aufhauser ihre Überlegenheit nicht. Chancen zur Führung hätten die Jungbullen aber gehabt: Gleich in der dritten Minute kam Oumar Diakite gefährlich zum Abschluss, Violets-Goalie Mathias Gindl reagierte beim Schuss auf das kurze Eck aber blitzschnell. Anschließend flachte das Spielgeschehen aber etwas ab, wirklich gute Möglichkeiten ließen lange auf sich warten. Einmal wurde es vor der Halbzeitpause aber noch so richtig gefährlich: So landete ein Abschluss von Zeteny Jano nur an der Latte, Sekunden später setzte Oumar Diakite den Nachschuss knapp neben das Tor (42.).

Fußballerische Magerkost

Auch die zweite Hälfte startete wenig ansehnlich. Auf beiden Seiten schlichen sich zunehmend Fehler im Passspiel ein, viele Fouls sorgten zudem für weitere Unterbrechungen im Spielfluss. Während bei den Lieferingern wenigstens in Hälfte eins noch die ein oder andere Torchance vorhanden war, kamen die Young Violets über die kompletten 90 Minuten zu keiner wirklichen Tormöglichkeit. Das Spiel endete demnach durchaus auch verdient mit 0:0, besonders in Hälfte zwei zeigten beide Teams nur wenig Unterhaltsames.

Während die Young Violets mit dem Punkt noch eher leben können, präsentiert sich das Jahr 2022 für Liefering weiterhin als wenig glücksbringend: In vier Spielen holte die Aufhauser-Elf nur zwei Punkte. Der Rückstand auf Tabellenführer Austria Lustenau beträgt dadurch bereits sieben Punkte.

ADMIRAL 2. Liga, 20. Runde

FC Liefering - Young Violets Austria Wien 0:0 (0:0)

Red Bull Arena; 100 Zuschauer; SR Fluch

Startelf Liefering: Stejskal - Wallner, Agyekum, Kameri, Halwachs, Ibertsberger, Atiabou, Jano, Omoregie, Baidoo, Diakite

Startelf Young Violets: Gindl - Smrcka, Hahn, Apollonio, Yateke, Antovski, Meisl, Fitz, Schifferl, Edomwonyi, Demoku

Nachlese: Live-Ticker FC Liefering - Young Violets Austria Wien

Fotos: Admiral/GEPA