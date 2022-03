Am Freitagabend kam es in der 2. Liga zum Duell zwischen dem SV Lafnitz und dem SKU Amstetten. Die Favoritenrolle war nicht klar auszumachen. Am Ende konnten sich die Lafnitzer mit 2:0 durchsetzen. Dabei hatten die Steirer aber Glück, denn Amstetten traf im zweiten Durchgang drei Mal Aluminium.

Schnelle Führung

Das Spiel beginnt mit einem Blitzstart der Lafnitzer. Nach nur drei Minuten steht es bereits 1:0 für die Gastgeber. Lukas Fadinger versenkt das Leder mit einem satten Schuss aus 18 Metern im Tor. Mit der Führung im Rücken wollen die Heimischen nachlegen, was aber nicht gelingt. Auch wenn die Lafnitzer sich immer wieder dem gegnerischen Tor annähern. Dann kommen auch die Amstettener besser ins Spiel, können aus den sich ergebenden Möglichkeiten aber kein Tor machen. Dann plötzlich Elfmeter nach einem Foulspiel von Dino Kovacec für die Lafnitzer: Fadinger tritt in der 21. Minute an und versenkt das Leder im Kasten. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Amstetten muss jetzt mehr riskieren, wenn sie das Spiel nicht schon in der ersten Halbzeit verlieren wollen. Man gibt Gas, doch wie schon zuvor scheitert man zum Teil aus besten Positionen. Die erste Halbzeit endet schließlich mit einer tollen Gelegenheit für Lafnitzs Stefan Golles, doch er trifft nicht. Dann geht es in die Kabinen.

Gelb-Rot für Amstetten

Die zweite Halbzeit beginnt mit stärkeren Amstettenern, die es noch einmal wissen wollen. Man findet auch gleich Gelegenheiten vor, doch zwei Mal rettet Lafnitz Aluminium. Dann erneut Pech, denn Feiertag trifft die Latte. Der Anschlusstreffer wäre längst verdient. Dann machen sich die Amstettener das Leben noch schwerer. Lovre Vojkovic sieht Gelb-Rot. Damit sind die Gäste für den Rest der Partei auch noch einen Mann weniger. Jetzt wird es ganz ganz schwer. Auf beiden Seiten wird dann gewechselt, um neuerlichen Schwung ins Match zu bringen. Am Spielstand sollte das aber nichts mehr ändern. Die Lafnitzer verteidigen die klare Führung und vergeben in der Schlussphase einige gute Konterchancen - die beste vergibt Manuel Pfeifer. Das Spiel ist entschieden.

Tore:

3. Minute 1:0 - Lukas Fadinger, 21. Minute 2:0 - Lukas Fadinger

Aufstellungen:

Lafnitz:

A. Zingl - Umjenovic, Gschiel, Gremsl, Pfeifer, Halper - Schriebl, Golles, Siegl - Fadinger, Fuchshofer

Amstetten:

S. Leimhofer - A. Ammerer, P. Offenthaler, Feiertag, Schellnegger - Dirnberger, Verwüster, M. Stark, M. Vojkovic - T. Mayer, Kovacec