Nach dem tollen Auftritt von Wacker Innsbruck bei der Begegnung gegen Austria Lustenau (Spielbericht), ist man in Innsbruck froh darüber, dass es diesmal auch mit der Torausbeute geklappt hat. Für Michael Oenning ist man aber trotzdem noch nicht am Ziel angekommen.

Statement von Trainer Michael Oenning:

zum Spielverlauf....

"Wir waren heute sehr gut organisiert. Was mich natürlich dennoch wahnsinnig ärgert ist, dass wir soviele Torchancen ausgelassen haben. Wenn du so eine Chance hast den Gegner abzuschießen, dann musst du es auch machen. Anderseits sind wir natürlich auch froh, dass wir einmal so ein Spiel gezeigt haben. Das erste Tor ist schnell gefallen, dann auch das zweite Tor. Sie haben sich nicht befreien können aus dem ganzen. Deshalb haben wir glaube ich auch verdient gewonnen."

zum Gegner...

"Wir haben das letzte Spiel zu Hause verloren, im Kopf ist beim Gegner immer nur der Aufstieg - das ist dann für jede Mannschaft schwierig. Ich kenn das..."

zu Innsbruck...

"Die Mannschaft hat heute verstanden was ich will. WIr sind sehr geordnet aufgetreten. Das ist kein Zufall. Wir haben in den letzten Spielen sicher 50 Torchancen rausgespielt, müssen vor dem Tor noch viel abgebrühter werden. Wir haben heute zwar zu null gespielt, die Abwehr hat auch sehr stabil gewirkt. Man muss aber auch sagen, dass wir in ein, zwei Situationen das Quäntchen Glück gehabt haben. Aber das war heute ein Schritt in die richtige Richtung."

Foto: GEPA-Admiral