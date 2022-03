Zum Nachtrag der 18. Runde duellierten sich in der Admiral 2. Liga der Floridsdorfer AC gegen die Kapfenberger SV. Der FAC wollte natürlich unbedingt gewinnen, um am strauchelnden Tabellenführer Austria Lustenau dran zu bleiben. Aber die Falken aus der Steiermark waren nicht zu unterschätzen - boten in den letzten Begegnungen gute Performances und waren erpicht, dem Favoriten ein Bein zu stellen. Die Hausherren waren aber bei dieser Begegnung nicht zu knacken und setzten sich schlussendlich hochverdient mit 3:0 durch.

Trainer Mitja Mörec marschiert mit seinem FAC mit leisen Sohlen in Richtung Tabellenführung.

Thomas Komornyik traf kurz vor dem Pausenpfiff

Beide Mannschaften gingen rasant zur Sache, bereits nach sechs Minuten hatten die Hausherren die erste Möglichkeit - Anthony Schmid brachte den Ball aber nicht im Tor unter. In Minute 11 verzog Kapfenbergs Meletios Miskovic einen Weitschuss knapp über das Tor.

Unmittelbar danach startete Mario Grgic den nächsten Versuch - aber auch dieser landete zum Leidwesen der Gäste nicht im Tor (12.). In der Anfangsphase war der Tabellenunterschied kaum zu merken, die Kapfenberger versteckten sich nicht - ganz im Gegenteil - sie waren das aktivere Team am Feld.

Die Hausherren hatten guten Zugriff und viel Ballbesitz, nach vorne aber zuwenig gefährlich. In der 34. Minute wurde es dennoch brandheiß im Gäste-Strafraum - nach einem Gestocher kam Schmid kurz vor der Torlinie frei zum Schuss - der Stürmer schaffte es aber nicht, den Ball über die Linie zu drücken.

In der 41. Minute konnten die Heimischen dann endlich jubeln: Nach einem weiten Pass aus dem Mittelfeld verließ KSV-Torhüter Christopher Giuliani den Strafraum und wollte das Spielgerät unter Kontrolle bringen. Der Tormann zögerte, Thomas Komornyik war gedankenschneller, schnappte sich die Kugel und traf ins leere Tor zur 1:0 Führung. Kurz vor dem Pausenpfiff roch es nach Ausgleich - Mohamed Kone war im Abschluss allerdings zu schwach - so ging es mit dem 1:0 in die Halbzeit.

Blick nach Vorn und nach Oben in der Tabelle: Mittelfeld-Motor Marco Krainz (re.) und sein Team weiter im Floridsdorfer Frühlings-Flow...4. Spiel = 4. Sieg 2022.

Christopher Giuliani verhalf dem FAC zu zwei Treffern

Der zweite Durchgang begann mit einem Schock für die Gäste - David Heindl verletzte sich und musste am Spielfeldrand verarztet werden - er konnte aber weiterspielen. In der 65. Minute durften die Hausherren erneut jubeln. Nach einem Ballverlust im Mittelfeld der Steirer schnappte sich Joao de Oliveira den Ball spielte ihn Schmid genau in den Lauf - der gebürtige Franzose war auf und davon - den ersten Schuss konnte Guiliani noch parieren - beim zweiten Abwehrversuch patzte der Torhüter aber und haute sich den Ball ins eigene Gehäuse und verhalf so dem Gegner zum 2:0 Vorsprung.

Der FAC drückte weiter - Schmid hätte den Sack zumachen können - sein Visier war aber bei dieser Begegnung nicht richtig justiert - auch dieser Schuss ging nicht ins Tor. In der 75. Minute sorgte Joao Oliveira für klare Verhältnisse - er versenkte einen Schuss aus kurzer Distanz im Tor und baute die Führung für sein Team auf 3:0 aus. Jetzt war der "Käse" in Floridsdorf endgültig "gegessen", die Hausherren ließen sich die "Butter nicht mehr vom Brot nehmen" und brachten den Heimsieg über die volle Distanz.

Der Lauf der Floridsdorfer hält weiter an: Die Mörec-Elf bleibt weiterhin im Frühjahr ohne Punkteverlust und ist nunmehr von der Tabellenführung nur mehr einen Zähler getrennt. Am Sonntag hat der FAC das nächste Heimspiel und empfängt zum Top-Spiel den Dritten FC Liefering (10:30 Uhr). Die Kapfenberger empfangen tags zuvor ab 14:30 Uhr im Tabellennachbarschafts-Duell den FC Dornbirn.

FAC - KSV 1919 3:0 (1:0)

Torfolge: 1:0 (43. Komornyik), 2:0 (65. Giuliani ET), 3:0 (75. Oliveira)

FAC-Platz; Wien; Kijas - Katholnig - Mimra

Aufstellungen:

FAC Wien: Lukas Gütlbauer - Patrick Puchegger, Christian Bubalovic, Mirnes Becirovic (K), Daniel Rechberger (68. Flavio)- Marco Krainz, Martin Rasner (46. David Ungar), Thomas Komornyik (68. Elias Felber), Marcus Maier - Anthony Schmid (73. Marcel Monsberger), Joao Miguel E Melo De Oliveira

Kapfenberger SV: Christopher Giuliani, Mario Grgic (K) (68. Nemanja Zikic), Matthias Puschl, Dardan Shabanhaxhaj, Kone Mohamed (56. Winfred Amoah), Christoph Pichorner, Karlo Lalic, Meletios Miskovic (56. Valdir Henrique Barbosa Da Silva), Tobias Mandler, David Heindl, Marko Iharos

Fotos: FAC/Dormann und Josef Parak