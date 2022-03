Am 21. Spieltag traf in der ADMIRAL 2. Liga der SK BMD Vorwärts Steyr auf den GAK 1902. Die Gäste gingen als Favorit in die Partie, konnten dieser Rolle aber nicht gerecht werden. Das Spiel endete mit einem 3:2-Erfolg der Oberösterreicher, die damit im Abstiegskampf zumindest etwas durchatmen können.

Stärkere Steyrer

Nach zuletzt 7 unbesiegten Spielen musste Steyr beim OÖ-Derby gegen die Juniors OÖ etwas überraschend klar mit 1:3 die Segel streichen. Deshalb hat man es beim Nachzügler auch auf der Agenda stehen, diese Zähler mit Verspätung gegen die unberechenbaren „Rotjacken“ einzufahren.

Die Steyrer finden besser ins Spiel und setzen den Gegner von Beginn an unter Druck. Nach wenigen Minuten ein guter erster Pass von Alem Pasic auf Oliver Filip, der zieht auch von der rechten Seite ab, doch keine unmittelbare Gefahr für Torhüter Jakob Meierhofer. Kurz darauf ist es Oliver Filip, der seinen Vorstoß auf der rechten Seite nur knapp am langen Eck verzieht. Dann kommen allmählich auch die Rotjacken besser ins Spiel und finden Chancen vor. Gute weite Flanke von der linken Seite auf David Peham, doch diesmal ist der Stürmer im Abseits und Goali Thomas Turner wäre auf dem posten gewesen. Das Spiel ist offen geführt, dann übernehmen aber wieder die Oberösterreicher das Kommando. Starker Freistoßball durch Tolga Günes in den Strafraum der Gäste, Michael Halbartschlager scherzelt den Ball mit dem Kopf, doch Torhüter Jakob Meierhofer dreht den Ball über die Latte. Aus dem Nichts dann plötzlich das 1:0 für den GAK: Eine Hereingabe von der rechten Seite durch David Peham erwischt Christopher Kröhn katastrophal schlecht und versenkt den Ball aus kurzer Distanz im eigenen Tor. Jetzt ist Steyr gefordert und es sollte auch nicht lange dauern, ehe es 1:1 steht. Eine Flanke von der linken Seite versucht Can Alak mit einem Seitfallzieher zu bedienen, seinen abgefälschten Ball übernimmt Christopher Kröhn direkt zum hochverdienten Ausgleich. Und es kommt noch dicker für die Gäste. Nur Augenblicke darauf bedient Gerhard Dombaxi Oliver Filip von der linken Seite, seinen abgefälschten Schuss übernimmt Michael Martin direkt zur 2:1 Führung. Dann geht es in die Kabinen.

GAK riskiert

Die zweite Halbzeit beginnt mit stärkeren Gastgebern. Christopher Kröhn in dieser Phase mit der flachen Hereingabe von der rechten Seite, Can Alak versucht sich mit der Ferse, doch Torhüter Jakob Meierhofer ist auf dem Posten. Die Gäste beginnen dann aber recht schnell mehr Risiko zu nehmen. Und es sollte auch nicht lange dauern, ehe das 2:2 fällt. Pedro Felipe schnappt sich im Mittelfeld die Kugel, überspielt noch einen Gegenspieler und zieht aus 14 Meter ab zum 2:2. Damit ist wieder alles offen. Bis zur 66. Minute, wo dann die Steyrer abermals vorlegen. Alem Pasic bereitet von der Strafraumgrenze vor und Oliver Filip lässt Torhüter Jakob Meierhofer diesmal keine Chance. Jetzt ist der GAK gefordert, wenn es noch mit Zählbarem klappen soll. Weiter Pass auf David Peham, doch Julian Turi kann den Ball ins Torout schlagen. Peham wäre hier wieder auf und davon gewesen. Steyr lauert dann auf den entscheidenden Konter. Weiter Pass von der linken Seite durch Tolga Günes auf den eingewechselten Ikenna Ezeala, doch dessen Schuss aus 11 Meter wird geblockt. Das wäre es wohl gewesen. Kurz darauf ist es dann auch gewesen, denn nach etwas mehr als 90 Minuten pfeift der Schiri ab und Steyr jubelt über drei Punkte.

Nach der Länderspielpause empfängt Steyr am Freitag, 1. April um 18:30 Uhr die Young Violett. Der GAK 1902 besitzt dann mit der Startzeit um 20:25 Uhr das Heimrecht gegen Blau-Weiß Linz.

Aufstellungen:

Vorwärts Steyr: A. Pasic - T. Gunes, J. Turi, K. Brandstätter, T. Turner - O. Filip, M. Halbartschlager, G. Dombaxi, C. Krohn, C. Alak, M. Martin

GAK 1902: J. Meierhofer - M. Huber, S. Palla, M. Rusek, P. dos Santos Santana - G. Nutz, D. Peharm, M. Sangare, M. Perchtold - M. Gantschnig, B. Rosenberger

Torfolge: 0:1 - 34. MInute: Kröhn (Eigentor), 1:1 - 42. Minute: Kröhn, 2:1 - 44. Minute: Martin, 2:2 - 59. Minute: Felipe, 3:2 - 66. Minute - Filip

Fotos: Mikovits