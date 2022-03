Zur 21. Runde in der Admiral 2. Liga kreuzte der SV Horn mit dem SV Licht Loidl Lafnitz die Klingen. Die Waldviertler wollten nach vier punktelosen Spielen en suite vor heimischen Publikum unbedingt den ersten Dreier einfahren. Aber auch die Gäste aus der Oststeiermark waren voll auf Sieg eingestellt, wollten die drei Punkte aus Niederösterreich mit nach Hause nehmen. Am Ende durften die Gastgeber jubeln - sie holten den Sieg in der Nachspielzeit.

Der SV Horn gab in der Anfangsphase den Ton an

Unmittelbar nach dem Ankick (2.) kamen die Hausherren zu ihrer ersten Möglichkeit - Denizcan Cosgun traf den Ball aber nicht richtig. Danach flaute die Begegnung ein wenig ab, beide Mannschaften agierten abwartend und wollten den Gegner zu Fehlern erzwingen. Beide Teams fehlte es in den ersten zwanzig Minuten etwas an Mut - nach vorne hin war deshalb wenig los. In Minute 21 versuchte es Marco Toro mit einem butterweichen Heber von der rechten Strafraumgrenze - aber dieser Schuss ging ins Niemandsland.

Die Waldviertler wurden immer agiler und versuchten die Feldhoheit zu erlangen, Lafnitz stand defensiv sehr kompakt und ließ wenig zu. In der 30. Minute klingelte es aber dennoch im Kasten. Marcel Schelle versuchte einen Schuß aus der zweiten Reihe und der Ball landete genau im Eck. Dieses schöne Tor führte zur 1:0 Führung für den SV Horn - ein knapper Vorsprung - den die Hausherren bis zur Halbzeitpause halten konnten.

Philipp Wendler traf mit seiner ersten Ballberührung zum Ausgleich

Im zweiten Durchgang bot sich den Besuchern ein ähnliches Bild. Beide Teams rackerten, aber es wollte niemand so recht die Oberhand gewinnen. Torchancen gab es zwar, aber wenn dann nur aus ruhenden Bällen - zumindestens die ersten 15 Minuten in der zweiten Hälfte. Ab Minute 60 versuchte es dann die Gäste mehrmals, die besten Möglichkeiten hatten Lukas Fadinger (59.) und Phillip Siegl (63.) - beide brachten ihre Chancen aber nicht im Tor unter.

In Minute 69 bewies Lafnitz-Coach Philipp Semlic mit der Einwechslung von Philipp Wendler ein Goldhändchen - mit seiner ersten Ballberührung (72.) versenkte der 30jährige Mittelstürmer den Ball in den Maschen und stellte den 1:1 Ausgleich her. Je länger die Partie dauerte, desto mehr Spannung kam rein - in der 76. Minute hatte Albin Gashi den Führungstreffer vor den Beinen, traf aber nicht und kurz vor dem Ende hatte Michael John Lema zweimal die Chance den Sack zuzumachen - aber auch der Lafnitzer scheiterte.

Als dann alle schon an eine Punkteteilung dachten, schlug Okan Yilmaz eiskalt zu - nach einem schönen Zuspiel von Julian Klar - traf er zur 2:1 Führung seiner Mannschaft und sorgte gleichzeitig für den Endstand. Der erste Sieg im Frühjahr für den SV Horn war somit parzelliert - drei wichtige Punkte für die Waldviertler im Kampf gegen den Abstieg.

SV HORN - SV LICHT LOIDL LAFNITZ 2:1 (1:0)

Torfolge: 1:0 (30. Schelle), 1:1 (72. Wendler), 2:1 (92. O. Yilmaz)

Sparkasse Horn Arena; Horn; 350 Besucher; SR: Semler - Willtschnig - Koller

Liveticker Horn - Lafnitz

Aufstellungen:

Horn SV: Fabian Ehmann - Julian Klar, Frank Sturing, Martin Majnovics, Jürgen Bauer (K) - Alexander Briedl (64. Paul Gobara), Marcel Schelle (81. Okan Yilmaz), Burak Yilmaz (87. Kevin Petuely), Albin Gashi - Marco Siverio Toro (80. Fandje Toure), Denizcan Cosgun.

Lafnitz: Andreas Zingl (K), Stefan Umjenovic, Christoph Gschiel, Nicolas Meister (69. Philipp Wendler), Manuel Pfeifer, Christoph Halper (90. Florian Prohart), Florian Sittsam (46. Michael John Lema), Stefan Gölles, Philipp Siegl, Lukas Fadinger, Marco Fuchshofer (78. Marvin Hernaus).

Fotos: GEPA-Admiral