Am 21. Spieltag trafen in der ADMIRAL 2. Liga die Young Violets auf SKN St. Pölten. Die Gäste gingen als Favorit ins Spiel, wurden dieser Rolle aber nicht gerecht. Das Spiel endete mit einem 0:0-Remis. Das Spiel war kein Leckerbissen, nicht nur wegen der fehlenden Tore nicht. Der Schiedsrichter musste darüber hinaus zwei Spieler mit Rot vom Platz stellen.

Keine Tore

Die erste Halbzeit ist weitgehend höhepunktlos. Weder die Young Violets noch die St. Pöltner können wirklich für gefährliche Aktionen sorgen. Dabei hätte es schon in der dritte Minute 1:0 für die Gastgeber stehen können, doch Lorenzo Coco verfehlt aus kurzer Distanz. Der negative Höhepunkt dann in der 36. Minute: Filip Antovski sieht Rot wegen rüdem Foulspiel und muss unter die Dusche. Damit sind die Heimischen ab sofort einen Mann weniger. St. Pölten kann dieses Überzahlspiel aber nicht richtig nutzen. Michael Lang vergibt in dieser Phase die beste Möglichkeit. Praktisch zum Pausenpfiff dann Sax mit einer Einschussmöglichkeit für die Austrianer, doch er vergibt. Dann geht es in die Kabinen.

Weiter torlos

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer guten Gelegenheit für die Violets. Coco kommt vor dem gegnerischen Tor zum Ball, verfehlt aber. Dann ist es St. Pöltens Ramsebner, der eine gute Möglichkeit nicht nutzen kann. Mit Fortdauer werden die Gäste stärker und setzen den Gegner immer mehr unter Druck. Dass man einen Mann mehr auf dem Platz hat, merkt man inzwischen. Trotz des Übergewichts bringen die Gäste das Leder aber nicht im Tor unter. In der Schlussphase gibt es dann auch noch auf Seiten der St. Pöltner eine Rote Karte: Christian Ramsebner wird vom Schiri vom Platz gestellt. Und so bleibt es letztlich dann auch beim 0:0-Unentschieden.

Aufstellungen:

Young Violets: M. Gindl - A. Smrcka, N. Hahn, Apollonio, S. Yatéké - F. Antovski, M. Meisl, F. Fischerauer, R. Schifferl - L. Coco, M. Sax

St. Pölten: F. Stolz - K. Conte, C. Messerer, C. Ramsebner, M. Lang - J. Montnor, L. Tursch, Salamon, U. Llanez Jr. - D. Barlov, Monzialo