Das Freitagabendspiel zur 21. Runde der Admiral 2. Liga fand im Ertl-Glas Stadion in Amstetten statt. Der SKU Amstetten traf auf den FC Wacker Innsbruck und wollte den Tirolern natürlich keine Gastgeschenke verteilen - die drei Punkte sollten in Niederösterreich bleiben. Die Hausherren gingen nach 24 Minuten in Führung und brachten diesen Vorsprung schlussendlich über die volle Distanz. Die Tiroler vergaben wieder einmal eine Vielzahl an Chancen und mussten die Heimreise punktelos antreten.

Thomas Mayer ließ sein Team jubeln

Beide Teams starteten gut in die Begegnung und wollten dem Gegner gleich vom Beginn an die Schneid abkaufen. Vorallem die Hausherren waren sofort hellwach, bereits in der 1. Minute wurde es im Tiroler Strafraum das erste Mal heiß - John Frederiksen brachte den Ball jedoch nicht im Tor unter. Nach einer Viertelstunde der Spielzeit verzeichneten die Gäste ihre ersten Möglichkeiten durch Jong-min Seo (18.) und Ronivaldo (20,) - beide waren aber bei der Ausführung zu fehlerhaft - es blieb beim 0:0.

Die nächste Chance für die Hausherren führte bereits zum Treffer - nach einem weiten Einwurf scherzelte Philipp Schellnegger den Ball zu Thomas Mayer weiter und der 26jährige gebürtige Vöcklabrucker traf zum 1:0 für seine Mannschaft. In der 25. Minute musste der Innsbrucker Raphael Galle raus, für ihn kam Florian Jamnig.

Florian Jamnig vergab einen Elfmeter

Der eingewechselte Spieler stand unmittelbar danach im Fokus des Geschehens. Nach einem Elferpfiff von Schiedsrichter Dominic Schilcher, legte sich Jamnig den Ball zum Strafstoß hin - scheinbar war er aber noch nicht richtig warm - den die Ausführung dieses Elfmeters war mangelhaft und so hatte Dennis Verwüster keine Probleme diesen zu parieren. Die Partie ging es hin und her, beide Teams kamen vor dem Pausenpfiff noch zu einigen Möglichkeiten - der knappe Vorsprung der Heimischen hielt aber bis zum Ende der ersten Hälfte.

Die Anfangsphase des zweiten Durchgangs gehörte ganz klar den Gästen. Nahezu im Minutentakt erspielten die Tiroler Chance um Chance - aber weder Paolino Bertaccini (63.), Dennis Grote (64.) oder auch Marco Holz (65.) brachten den Ball im Tor unter.

Wacker Innsbruck haderte mit der Chancenverwertung

Die Chancenverwertung ließ also bei den Innsbruckern einmal mehr zu wünschen übrig. Aber auch Amstetten schaffte es nicht den Sack früher zu zumachen - Stefan Feiertag (78. und 87.) hatte zweimal sein Visier nicht richtig eingestellt. So mussten die Hausherren bis zum Schluß zittern, gingen aber am Ende dennoch als Sieger hervor und freuten sich über den ersten Dreipunkter seit drei Runden. Eine bittere Niederlage für den FC Wacker Innsbruck, die sich zumindestens aufgrund der Vielzahl an Chancen ein Unentschieden verdient gehabt hätten.

SKU AMSTETTEN - WACKER INNSBRUCK 1:0 (1:0)

Torfolge: 1:0 (24. Mayer),

Ertl-Glas Stadion; Amstetten; Schilcher - Tekeli - Mimra

Aufstellung:

Amstetten SKU: Dennis Verwüster - Lukas Deinhofer (K), Sebastian Dirnberger, Marco Stark - Arne Ammerer, Roman Alin (66. Wale Musa Alli), Philipp Offenthaler, Philipp Schellnegger (81. Sebastian Leimhofer), Dino Kovacec (16. Can Kurt) - John Johannesen Frederiksen (66. Stefan Feiertag), Thomas Wilfried Mayer (81. Bojan Mustecic)

Wacker Innsbruck: Alexander Eckmayr - Alexander Joppich, Florian Kopp - Marco Holz (K) (84. Noah Lederer), Jong-min Seo (87. Darijo Grujcic), Raphael Galle (25. Florian Jamnig), Dennis Grote, Clemens Hubmann, Joao Luiz Soares Alves (84. Rami Tekir), Paolino Bertaccini - Ronivaldo Bernardo Sales

Fotos: Harald Dostal