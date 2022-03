Am Samstagnachmittag ging das Oberösterreich-Duell über die Bühne: Der FC Blau-Weiß Linz empfing den FC Juniors OÖ in der ADMIRAL 2. Liga. Die Gastgeber zeigten sich gegen den Tabellenletzten über die komplette Spielzeit überlegen und siegten mit 2:0. Matthias Seidl und der starke Fabian Neumayr erzielten die Tore für die Stahlstädter.

Volley ins Glück

Das OÖ-Derby startete erwartungsgemäß: Die Gastgeber aus Linz dominierten das Spielgeschehen, die Juniors mussten erst reagieren. So hatten die Gäste in der 9. Spielminute Glück, Torwart Lukas Jungwirth zeigte sich bei einer flachen Hereingabe etwas unsicher, die folgende Abstauberchance durch Fabian Neumayr aber ungenutzt. Nur drei Minuten später landete der Ball beim gut positionierten Paul Mensah, ein Juniors-Spieler warf sich aber noch in die Schussbahn (12.). Nach den Chancen in den Anfangsminuten fanden aber die Juniors OÖ besser ins Spiel, der Tabellenletzte zeigte sich kämpferisch. Durch eine Standardsituation gingen die Blau-Weißen aber nach einer guten halben Stunde in Führung: Ein Eckball wurde knapp hinter den Elferpukt gespielt, Matthias Seidl nahm den Ball direkt per Volley und haute ihn zum 1:0 in die Maschen (30.). Ein super Treffer, der genau so einstudiert war. Und Sekunden vor dem Pausenpfiff folgte sogar fast noch das 2:0. Fabian Neumayr verlängerte den Ball an den Fünfer - Paul Mensah verpasste nur knapp den Torerfolg (44.)

Routinierte Linzer

Nach Wiederanpfiff der Partie hatten zunächst die Gäste etwas mehr vom Spiel - per Konter aber schlugen erneut die Blau-Weißen zu. Fabian Neumayr wurde in der Mitte freigespielt, er zog an Torwart Jungwirth vorbei und schob zum 2:0 ein (56.). Die Juniors blieben weiterhin weitgehend ungefährlich, ein Torschuss von Kadlec zwang BW-Torwart Schmid erstmals zu einer Parade. Gefährlicher hingegen die Linzer: Der starke Paul Mensah setzte sich auf der linken Seite durch, seinen Querpass setzte Neumayr aber an die Stange (66.)

Blau-Weiß Linz spielte die Partie mit der komfortablen Führung routiniert zu Ende und holte sich die drei Punkte im Oberösterreichischen Duell. Dadurch steht die Scheiblehner-Elf wieder auf Platz drei, die Juniors hingegen belegen weiter das Tabellenende.

ADMIRAL 2. Liga, 21. Runde

FC Blau-Weiß Linz - FC Juniors OÖ 2:0 (1:0)

Hofmann Personal Stadion; 850 Zuschauer; SR Hameter

Tore: 30. 1:0 Matthias Seidl, 56. 2:0 Fabian Neumayr

Startelf BW Linz: Schmid - Schösswendter, Mitrovic, Janeczek, Pirkl, Brandner, Gölles, Seidl, Mensah, Kostic, Neumayr

Startelf Juniors OÖ: Jungwirth - Softic, Würdinger, Kapsamer, Wallquist, Wimmer, Wild, Kadlec, Haas, Weixelbraun, Altunbas

Fotos: Albert Mikovits/pictureshooting.at